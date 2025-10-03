Президент Токаев отправил телеграмму президенту Республики Корея

3 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и корейский народ с Национальным днем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент отметил динамичное укрепление многоплановых связей между Казахстаном и Южной Кореей, подтвердив приверженность совместным усилиям по дальнейшему развитию и углублению расширенного стратегического партнерства во благо двух народов.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Ли Чжэ Мёну успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Республики Корея – благополучия и процветания.

1 октября Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Кипра Никоса Христодулидиса с Днем независимости и пожелал народу Кипра мира и процветания.