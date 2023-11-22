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В трех областях Казахстана из-за ветра закрыты дороги

В трех областях Казахстана из-за ветра закрыты дороги Фото: pixabay
В связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, дождь) закрыты участки дорог в трех регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

С таким предупреждением выступили 22 ноября 2023 года в пресс-службе АО "КазАвтоЖол".

Таким образом, ограничение движения для всех видов транспорта действует на следующих участках:

В Акмолинской области:

  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган", уч. гр. Костанайской области - п. Сурган.
  • "Жаксы-Есиль-Бузулук", уч. г. Жаксы - п. Бузулук.
  • "Жезказган-Петропавловск", уч. гр. СКО - гр. Костанайской области.
  • "Екатеринбург-Алматы", уч. гр. СКО-  г. Атбасар.

В Северо-Казахстанской области:

  • "Жезказган-Петропавловск", уч. гр. Акмолинской области - с. Дружбинское.
  • "Екатеринбург-Алматы", уч. с. Чистополье - гр. Акмолинской области.

В Костанайской области:

  • "Костанай-Аулиеколь-Сурган", уч. п. Аулиеколь - гр. Акмолинской области.
  •  "Жезказган-Петропавловск", уч. г. Аркалык - гр. Акмолинской области.

Также отмечено, что на автодорогах республиканского значения задействовано 170 ед. техники, 240 человек персонала.

Кроме того, с заявлением к горожанам выступила полиция Алматы: автомобилистов предупредили об ухудшении погоды и призвали усилить меры безопасности

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