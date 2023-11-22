Эдуард Полетаев: Процесс построения Нового, Справедливого Казахстана не закончен

Наша общая цель – построить Справедливый Казахстан, где царит закон и соблюдается порядок, где проявляется должное уважение к правам граждан. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии инаугурации. Состоялась она 26 ноября 2022 года.

Что изменилось в республике за прошедший период? Какие важные реформы были реализованы и как преобразования отразились на жизни граждан? Эти и другие вопросы Zakon.kz детально обсудил в интервью с политологом Эдуардом Полетаевым.

– Эдуард Эдуардович, 26 ноября прошлого года состоялась инаугурация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Изменился ли за это время политический курс республики?

– Прошлый год можно назвать судьбоносным для новейшей политической истории Казахстана. Курс не столько изменился, сколько произошла его коррекция. В соответствии с необходимыми задачами, продолжением политических и реформ и, судя по Посланию президента, озвученному в сентябре 2023 года, реформаторские устремления в стране больше ушли в экономическую сферу. Потому что основная часть заявленных политических реформ была выполнена. Внесены изменения и дополнения в Конституцию в результате референдума, в ноябре прошли внеочередные выборы президента, а в марте нынешнего года – внеочередные выборы депутатов мажилиса Парламента, параллельно с которыми состоялись выборы депутатов маслихатов всех уровней. В начале ноября в Казахстане случились выборы акимов районов и городов областного значения в пилотных регионах. То есть в некотором смысле важный политический цикл оказался завершен. Дело за экономическими реформами, собственно говоря, название Послания главы государства так и звучит: "Экономический курс Справедливого Казахстана".

В этой связи можно вспомнить предвыборную программу Касым-Жомарта Токаева. В ней отмечены 18 пунктов, которых коснутся реформы, – от политической модернизации до экологического мышления. Предвыборная программа – это конкретный и концептуальный политический документ, в котором указаны зримые цифры и предложения. У президента она полна указующими словами: запустим, обеспечим, усилим, увеличим, предоставим, внедрим, трансформируем, создадим, построим, откроем и так далее. Программа касается значимых сфер жизнедеятельности казахстанцев, в ней и медицина, и социальная защищенность, и культура, и развитие инфраструктуры, энергетика, транспортные коридоры и т.п.

– Какие законы и важные реформы, принятые и реализованные за это время, вы могли бы отметить?

– Когда президент выступал на церемонии инаугурации 26 ноября минувшего года, он говорил, что все усилия приложит к тому, чтобы каждый пункт своей предвыборной программы реализовать, и будет лично контролировать этот процесс. Глава государства заявил в самом начале выступления, что наша страна вступает в новый исторический период. И, судя по всему, выборы 20 ноября определили стратегический курс страны. Тогда Касым-Жомарт Токаев сказал, что поручит разработать Концепцию развития села на пять лет и поднял тему с возвратом активов, нелегально выведенных из страны. Мы видим уже по судьбе некоторых бизнесменов и из отчетов ответственных структур: деньги в страну пошли. Конечно, это не все выведенные деньги, к тому же трудно оценить общую финансовую картину с выводом активов, но, тем не менее, процесс запущен. Все это на пользу пойдет, школы новые будут строиться или реконструироваться на эти деньги.

В этом плане важность поэтапного процесса перезагрузки всех властных институтов, который запустили президентские выборы, в том, что Казахстан с заявленного модернизационного пути не сойдет. Впереди достаточно много задач стоит перед страной, в том числе весьма амбициозных. Глава государства же говорил, что главная цель всех намеченных реформ – чтобы к 2029 году, а это последний год президентского срока, увеличить ВВП в два раза, до 450 млрд долларов. Это очень непростая и масштабная цель, связанная с финансовой безопасностью государства. В Послании президента также есть немало затратных задач вроде реконструкции более 4 тысяч км дорог или постройки 20 водохранилищ. Кроме того, президент не забывает, что Казахстан – социальное государство. Минимальная зарплата с 70 до 85 тысяч тенге должна вырасти с 1 января 2024 года, больше самостоятельности придают правительству для принятия экономических решений.

Еще одно ожидаемое важное политическое событие – это проведение референдума по вопросам строительства АЭС. Президент говорил, что такие важные вопросы на всенародное обсуждение будут выноситься. Когда референдум состоится, пока непонятно, но внимание к себе он привлечет существенное.

Кстати говоря, мажилис Парламента избрали на пять лет, и выборы состоятся не позже двух месяцев после окончания срока его полномочий, то есть до лета 2028 года. Может быть, они даже досрочными будут, хотя я в этом сомневаюсь, так как культура проведения таких выборов сложилась в основном в прежние времена. В новую эпоху властям жизненно необходимо проводить реформы, "броуновским движением" их заменить невозможно.

Большую важность приобретает вопрос снижения угроз финансово-экономической безопасности в условиях сложной геополитической турбулентности, последствий пандемии, которые еще ощущаются. Все это вызвало всплеск инфляции, перераспределение торговых потоков, угрозы продовольственного кризиса, вплоть до голода в некоторых странах мира, с трибуны ООН об этом заявляли не так давно.

Проблема в том, что глобализация – это неотъемлемая черта современной мировой экономики. Наше государство практически не имеет возможностей контроля макрофинансовой ситуации. Внешних рисков очень много, да и страны-лидеры сильно влияют на всю мировую экономику. Инфляция в мире ставит рекорды. Особенно растут потребительские цены, они бьют по карману людей. Как в настоящее время оградить национальную финансовую систему от влияния таких факторов, как расстановка сил на мировой арене, деятельность международных финансовых институтов, нарастание уровня угроз глобального характера вроде терроризма? Так что больше надо рассчитывать на собственные силы. Как сказал президент, "все зависит от нас самих, от того, как упорно мы будем работать".

Построить сильное государство непросто. Глава государства предупредил, что мы еще можем столкнуться со многими испытаниями и трудностями. У Казахстана по-прежнему основной экспортный товар – нефть, а ее цена подвержена сильной волатильности, в том числе из-за влияния геополитических факторов. Поэтому для усиления финансово-экономической безопасности необходимо и дальше пытаться привлекать в экономику длинные деньги, инвестиции, продолжать бороться с коррупцией, противодействовать легализации преступных доходов и, в целом, снижать теневой сектор в экономике, меры по сдерживанию инфляции также необходимы. Очень много чего требует системной работы.

С точки зрения теории международных отношений Казахстан уже можно причислить к так называемым "державам среднего уровня". Во всяком случае, в региональном масштабе Казахстан – значимая фигура. Средние державы – это те страны, которые проводят многовекторную политику и выдвигают принципы консенсуса не потому, что их кто-то к этому обязывает или заставляет, а потому что такое внешнеполитическое поведение соответствует их долгосрочным национальным интересам. Можно предположить, что они выстраивают особый тип поведения, подстраиваясь под географические, исторические и международные условия.

При этом в Казахстане сложилась определенного рода система (унитарное государство с президентской формой правления), благодаря которой многие политические решения принимаются достаточно оперативно. В этом плане Казахстан является более гибким в процессах регуляции как государство, которое способно быстрее перестроить свою экономику, реформировать политику, легче адаптироваться к изменениям внешней среды. Но, с другой стороны, страна все еще развивается за счет своей специализации. Ее экономику, доля которой незначительна в мировом масштабе, отличает важная роль сырьевого сектора. Следовательно, экономика зависит от колебания мировых цен на экспортируемое сырье и от импорта множества промышленных и продовольственных товаров, а это подразумевает некую беззащитность в период глобальных катаклизмов. Помимо прочего, разгорается серьезное соперничество между странами за транзитные потоки, поэтому необходимо развивать инфраструктурные коридоры. Как отмечено в Послании главы государства, важную роль в укреплении нашего транзитного потенциала призван сыграть Транскаспийский маршрут, объемы перевозок по которому в перспективе могут быть увеличены в несколько раз. Кроме того, изменились рынки потребления у российского газа, его потоки сейчас поворачивают на юго-восток. С ноября определенные его объемы уже транспортируются в Узбекистан через территорию Казахстана, за что он получает определенные деньги. В целом, непросто работать в этом плане, так как транзитная инфраструктура требует большого внимания и затрат.

– Новый Казахстан. Какой он? Как реализация реформ отразилась на жизни граждан?

– Что касается того, стали ли мы жить лучше в Новом Казахстане, однозначно сложно сказать. Процесс построения Нового, Справедливого Казахстана совсем не закончен, а экспертное его осмысления требует анализа итогов. Но то, что стали жить веселей в определенной степени, это так. Суть в том, что отмечается некоторое повышение уровня социального оптимизма в стране в связи с проводимыми реформами. И в целом, постулат справедливого государства, используемый в идеологии, важен, потому как запрос на справедливость – основной в политике ХХI века. Это касается не только Казахстана. Так же как запрос на личную и общественную безопасность в условиях разгорания вооруженных конфликтов в разных частях планеты. Мы, слава богу, живем в условиях мирного времени.

В целом, Новый Казахстан – это не только новый президент, новый Парламент или новое правительство. Это еще новые, системные задачи, которые стоят перед страной; их необходимо реализовывать. Это также честное признание ошибок, которые были, не все же получалось трудно избавиться от непотизма, клептократии, коррупции. Некоторые нравственные политические предпосылки, по сути, необходимо создавать заново. Страна и люди должны обходиться без лицемерия и двойных стандартов, идя по пути прогресса.

Непросто создать Новый Казахстан, быстро поменяться, лишь только обозначив идею. Тяжело будет поменять сырьевую ориентацию экономики, хотя это стараются делать не первый год. Место, которое мировая экономика нам предопределила, порождает сословное общество. Помните же фразу Моро, главного героя фильма "Игла" в Исполнении Виктора Цоя? "Люди в мире разделяются на две категории – одни сидят на трубах, а другим нужны деньги". К тому же продажа ресурсов – это в определенной мере проедание запасов будущих поколений. Все равно что у бабушки из сундука тащить драгоценности. Поэтому нужны неоиндустрализация и модернизация экономики на новой научно-технической основе. Даже то, что президент поставил задачу довести экспорт IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году, – это новая попытка некоторой диверсификации экономики.

Думаю, что возможности есть в агропромышленном комплексе. Я не раз об этом говорил: не нужно придумывать велосипед, пытаясь собирать в стране смартфоны и самолеты. У Казахстана огромная территория, есть возможность выращивать относительно разнообразную продукцию сельского хозяйства. Количество людей в мире увеличивается, а земли больше не становится. Земля – это стратегический ресурс страны. И сельское хозяйство сможет вполне накормить часть населения Евразии. В начале ноября Касым-Жомарт Токаев, выступая на Казахстанско-российском межрегиональном форуме, сказал следующее:

"По оценкам экспертов, полноценная реализация производственного, ресурсного и экспертного потенциала стран Евразийского экономического союза позволит буквально прокормить более 600 млн человек. И эти прогнозы достаточно реалистичны, – подчеркнул он. – Только в Казахстане за последние пять лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в два раза".

Новый Казахстан означает еще и то, что многие вопросы можно и нужно обсуждать. Здесь должно быть аналитики больше, открытых тем. Не нужно прятаться и закрываться от проблем. Иначе как найти возможности их решения? В политической же сфере Новый Казахстан должен обозначать достаточно стабильную демократическую политическую систему и приемлемый уровень политической культуры избирателей. Ну и сама политическая элита должна соблюдать правила, регулирующие демократические практики, в то время как выборы должны быть единственным способом прихода к власти. Очень важно усилить все отечественные политические институты. Если они крепкие, то не боятся столкнуться с какой-то неопределенностью, страхом перед непонятным будущим. И, следовательно, не будут воспринимать власть только как стимул к накоплению богатства. Новый Казахстан – это еще и консолидирующая идеология, основанная в том числе на открытом распределении доходов страны. Известно, что с 1 января 2024 года половину инвестиционного дохода Национального фонда будут ежегодно распределять поровну между несовершеннолетними на улучшение жилищных условий или покупку жилья.

– Какую роль занимает Казахстан на мировой арене?

– Что касается роли на мировой арене, которую играет наша страна, нужно понимать, что ее авторитет не просто так растет за счет уважения к ее, допустим, названию, или даже к ее большой территории. А за счет активно проводимой внешней политики, в том числе в области отстаивания своей позиции, своих национальных интересов.

Внешняя политика у Казахстана многовекторная. Помимо этого, преемственность его внешнеполитического курса заключается в сбалансированности, прагматизме, защите национальных интересов. Его интересы лежат в разных географических плоскостях, что отмечено в Концепции внешней политики на 2020-2030 годы. Это в первую очередь, конечно, взаимоотношения с ближайшими соседями: Россией, Китаем, Центральной Азией. Но страна не забывает и о других важных направлениях, взаимодействует со многими. Безусловно, Казахстану трудно стать важным торговым партнером, допустим, со странами Южной Америки или Африки. Основные наши партнеры – те, которые на евразийском континенте расположены. Хотя, по данным на конец прошлого года, Казахстан имеет дипломатические связи со 186 государствами мира, а география его дипломатических отношений охватывает 104 загранучреждения в 70 странах.

Важен имидж Казахстана как мирного государства. Страна заинтересована в благожелательном внешнем окружении, придерживаясь принципов добрососедства и конструктивного взаимодействия. У нее нет врагов и не предвидится. Хотя мы наблюдали целую череду конфликтов и межнациональных, и межгосударственных, которые произошли в результате распада СССР или бывшей Югославии.

Велика еще в принятии внешнеполитических решений роль политической элиты. Во всяком случае, результаты деятельности МИДа за более чем 30 лет независимости считаются одними из наиболее успешных среди других министерств, увеличивают мягкую силу государства. Большую роль в формировании внешнеполитического курса также играет глава государства. Он должен обладать харизмой, умением отстаивать экономические и политические интересы страны. Во внешней политике Касым-Жомарт Токаев обладает таким опытом. Он окончил профильный вуз, имеет стаж работы в посольстве, во главе МИД Казахстана, был генеральным директором отделения ООН в Женеве, знает несколько языков. А неопытность лидера во внешней политике может к каким-то амбициям ненужным приводить и к принятию неверных политических решений, а это чревато серьезными последствиями. В любых, а тем более критических ситуациях одной из главных целей внешней политики должно быть сохранение суверенитета страны, ее независимости. Пока это все Казахстану удается.

Он, с одной стороны, не чурается интеграционных инициатив и на постсоветском пространстве участвует фактически во всех интеграционных объединениях: ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, ШОС. И при этом лоббирует, защищает свои национальные интересы. И каких-то таких серьезных претензий к позиции Казахстана, к его сотрудничеству с другими государствами в открытом доступе не имеется. И отношение к внешней политике Казахстана, на мой взгляд, вполне комплиментарно. Впрочем, всегда найдутся эксперты с критическим анализом. Пока Казахстану удается успешно продвигать свои инициативы. Он не просто доброжелательный друг, Казахстан свои интересы также продвигает. Такая организация, как СВМДА, уже больше 30 лет существует. Эффективность ее – отдельный вопрос. Но, тем не менее, это уникальная попытка объединить под одним зонтиком очень непростой азиатский контингент. В Европе чувствуются более сильные взаимосвязи в плане экономики, христианских ценностей и прочих объединяющих явлений. СВМДА – это азиатский аналог ОБСЕ. Благодаря усилиям Казахстана в свое время в Алматы за один дискуссионный стол удавалось посадить представителей Палестины и Израиля, а это дорогого стоит, учитывая сегодняшние события на Ближнем Востоке.

Еще одна инициатива связана со сближением центральноазиатских государств. Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии в Астане состоялась в 2018 году. Это также евразийская инициатива, одним из "застрельщиков" которой был Казахстан. И создание Таможенного союза, которое переросло в Евразийский экономический союз. Транзитные возможности Казахстана также лоббируются отечественной внешней политикой, о возможностях Транскаспийского коридора глава государства говорил не только в послании сентябрьском, но и на многих международных мероприятиях. Это также помощь Афганистану и попытка повлиять на ситуацию в этой стране, в свое время афганские студенты учились у нас бесплатно за счет государства. Это переговоры по Сирии, которые проходили в Астане, на площадке, удобной для всех сторон. То есть Казахстан своими инициативами демонстрирует, что он совсем не пассивный зритель на мировой дипломатической площадке. Во всяком случае, чем дольше мы живем, тем больше о Казахстане знают. И уже все реже приходится далеким иностранцам объяснять, что Казахстан – это страна, расположенная между Россией и Китаем.

Конечно, не нужно хвастаться часто. Еще многое предстоит сделать. В первую очередь сами казахстанцы должны быть довольны жизнью в стране, быть патриотами, развиваться и быть уверенными в дееспособности государства. Которое, в свою очередь, должно быть уверено в своих гражданах, тогда все получится постепенно. Справедливость, стабильность, развитие – это важные идеологические моменты. Осталось только убедиться, чтобы не случилось разочарования, чтобы все обещания сопровождались соответствующими решениями, поручения президента и правительства выполнялись не формально, а реально находились под контролем. Ну и от общества нужна более активная позиция в развитии государства, от патернализма надо уходить. Тем более в мире очень конкурентная среда, а свалить то или иное государство, как мы видим по некоторым конфликтам, желающие находятся. Построить устойчивое и процветающее государство – это сложная, большая, долгая работа.