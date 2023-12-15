Алексей Чекрыжов: Казахстан демонстрирует преемственность внешнеполитических векторов

Необходимо построить эффективное государство, отвечающее запросам граждан и требованиям времени. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации 26 ноября 2022 года, назвав эту задачу исторической.

Изменился ли за этот период политический курс Казахстана? Какие реформы были реализованы? И как сегодня выглядит положение республики на мировой арене?

Обо всем по порядку в интервью с экспертом Центра геополитических исследований "Берлек-Единство" Алексеем Чекрыжовым.



– Алексей Владимирович, 26 ноября прошлого года в Казахстане состоялась церемония инаугурации президента республики. Как, на ваш взгляд, прошедший период отразился на развитии страны?

– Отсчет инициатив Касым-Жомарта Кемелевича в области политической трансформации Республики Казахстан все-таки верно начинать с 2019 года. После Послания президента в марте 2022 года все заданные ранее реформаторские векторы усилились. И, конечно, полученный год назад мандат доверия в более чем 81% голосов населения страны показывает согласие казахстанцев с назревшей необходимостью реформ.

В связи с этим глава Казахстана в настоящее время выступает в роли ведущего стратега, который определяет антикризисную политику, приоритеты социально-экономического и политического развития страны. Уже с момента своего избрания Касым-Жомарт Токаев проводит обширные проекты по политической модернизации. Но и нынешние реформы, и уже реализованные стратегические инициативы, в числе которых и преобразование Конституции РК – это лишь контур изменений.

Реальный эффект от реализуемой сегодня политики реформ можно будет оценить лишь спустя несколько лет. Пока нельзя говорить о том, что на политическом поприще Казахстана уже видны значительные реформаторские достижения. Не в последнюю очередь это связано с тем, что внутриполитические и социально-экономические проблемы страны слишком обширны, они копились многие годы. Именно поэтому реформы имеют системный характер. Затрагивается не только политическая сфера, но и все остальные. Сейчас особенно показательно, что курс, выбранный лидером Республики Казахстан, однозначно пользуется поддержкой населения. Это тоже серьезный индикатор, который можно оценить уже сегодня.

– Хотелось бы более детально остановиться на реформах. Какие инициативы президента вы особо можете выделить?

– На ум приходят многие инициативы экономической сферы. В современных сложных условиях, конечно, любые меры преследуют конечную цель по повышению благосостояния и уровня жизни граждан Казахстана. Как и заявлялось президентом год назад, основными стратегическими направлениями на экономическом поле стали демонополизация экономики, уменьшение государственного вмешательства в бизнес и снижение бюрократизации в предпринимательской сфере. В то же время эти направления трансформации для Казахстана актуальны уже долгое время.

Однако особенно я бы выделил главную, на мой взгляд, веху осуществления политической модернизации – концепцию "Слышащее государство", которая сегодня обсуждается уже не так активно. Но именно в целях взаимодействия государства и общества был учрежден Национальный Совет общественного доверия, включающий представителей гражданского общества.

То, что президент Токаев в рамках провозглашенного "Слышащего государства" поставил перед собой задачу стимулирования диалога между властью и населением, на мой взгляд, является главным действием, от которого строится все остальное.

– Как реализация реформ повлияла на жизнь граждан? Как вы считаете, стало ли людям комфортнее в Новом Казахстане?

– Повторюсь, процессы создания Нового Казахстана не то что продолжаются, а лишь на начальном этапе. В некотором смысле Республика Казахстан все еще на пороге перезагрузки общенациональной системы социальной защиты интересов людей, основанной на сочетании принципов социальной справедливости и рыночной экономики. Хотелось бы, чтобы в будущем казахстанцев ожидало более социально-ориентированное и системное государство.

К примеру, в странах с высокой ролью нефтяной ренты часто говорят о необходимости ее распределения между населением государства (конечно, не напрямую). Так, этот принцип будет реализовываться через госпрограмму "Национальный фонд – детям". В 2024 году 50% годового инвестиционного дохода Национального фонда будет направляться на специальные счета детей до наступления их совершеннолетия, без возможности преждевременного снятия. Ожидается, что эти средства будут использованы для приобретения жилья и получения образования. Это позволит обеспечить новое поколение казахстанцев благами, производными от деятельности в различных секторах экономики, а это и есть основа устойчивого развития. Именно таких программ, как мне кажется, и ждет население Казахстана.

Отмечу также, что здесь усиливается важность поддержки баланса между механизмами регулирования экономики и стимулирования социальной ответственности бизнеса и экономических субъектов. Будущие шаги первично должны быть направлены на укрепление и динамичное развитие человеческого капитала.

– А как, по вашему мнению, обстоят дела с внешней политикой Казахстана?

– Положение страны на мировой арене всегда неразрывно связано с вопросом ее субъектности – возможности выстраивать независимую внешнюю политику. Республика Казахстан в этом отношении демонстрирует серьезную преемственность внешнеполитических векторов на протяжении всех 30 лет.

И успехи этой политики очевидны. Иными словами, Касым-Жомарт Токаев продолжает придерживаться традиционной для Казахстана многовекторности. Исходя из собственных национальных интересов, страна выстраивает стратегическое партнерство с ведущими мировыми державами. Мы видим, к сожалению, что в современном мире это уже нельзя назвать естественным процессом. Но Астана здесь справляется. При этом приоритеты закреплены в Концепции внешней политики на 2020-2030 годы. Они максимально прагматичны и логичны, поскольку ориентированы на соседей Казахстана, на страны, которые и являются крупнейшими торгово-экономическими и инвестиционными партнерами республики – Россию, Китай и государства Центральной Азии.

– Как обстоит сотрудничество Казахстана и Вашей страны? В каких направлениях имеются перспективы развития?

– Касым-Жомарт Токаев, выступая недавно на полях ХIХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, отмечал рекордные показатели двустороннего товарооборота, количества совместных предприятий и другие торгово-экономические индикаторы взаимодействия двух государств. Здесь отличительно то, что достижение каких-либо "рекордных" показателей сотрудничества уже является обыденным. Да и сам характер и постоянство состоявшегося форума регионов, который проходит в 19-й раз тоже говорит о многом. Опять-таки, частота взаимных встреч лидеров Казахстана и России уже четко показывает стратегический характер партнерства.

Справедливо будет отметить, что за период, пока действуют беспрецедентные антироссийские западные санкции, в отношениях Казахстана и России постепенно накопился достаточно негативный информационный фон. Страны Центральной Азии, в том числе Казахстан, подчеркивают, что соблюдают западные ограничения. В медиа-среде это воспринимается как поддержка санкций, что не совсем корректно. На этом негативном фоне весь тот огромный позитив, который существует в двусторонних отношениях, немного теряется.

В действительности сотрудничество России и Казахстана не только сохраняется, а наращивается с каждым годом. Объективно обе страны всецело осознают позитивную взаимозависимость и, тоже в хорошем смысле, используют ее. Взаимодействие между двумя государствами, поддерживаемое, в том числе участием в различных интеграционных объединениях, предоставляет прочную основу для прогресса в экономических и торговых вопросах. В свою очередь инвестиции и реализация современных проектов в энергетике и других сферах способствует устойчивому развитию обеих стран. В случае России и Казахстана экономика определяет политику. Из этого строятся и перспективы взаимодействия сторон. На самом высоком уровне наши страны реализуют масштабные экономические и гуманитарные проекты.

В целом, перспективы здесь достаточно позитивные. Я, например, не вижу альтернатив Евразийскому экономическому союзу и Организации договора о коллективной безопасности для наших стран. Оба объединения показали уже свою эффективность.