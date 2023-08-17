Правила финансирования строительства социального жилья разработали в Казахстане
Проект правил определяет порядок финансирования строительства и (или) приобретения местными исполнительными органами (МИО) жилья социального назначения за счет республиканского бюджета и (или) выпуска государственных ценных бумаг, мониторинга и реализации жилья очередникам через АО "Отбасы банк", реализации жилья по проектам жилищного строительства частных застройщиков, а также финансирования Единым оператором строительства и (или) приобретения жилья социального назначения.
Не допускается приобретение гражданами более 1 единицы жилья (доли) с учетом ранее действовавших государственных программ льготного кредитования для улучшения жилищных условий.
Контроль за исполнением данных требований осуществляется МИО на основании обязательного согласия заявителя о проверке его участия и справок об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, предоставляемых вновь перед заключением договоров купли-продажи.
Порядок предоставления средств на строительство арендного жилья без права выкупа
С целью обеспечения МИО необходимым объемом коммунального жилищного фонда будут предоставляться из республиканского бюджета средства на строительство, приобретение и (или) реконструкцию жилья социального назначения согласно нормативу, определенному уполномоченным органом в области архитектуры, градостроительства и строительства с обязательным софинансированием из местного бюджета.
Социальное арендное жилье должно соответствовать ІII-IV классам комфортности согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Общая площадь 1 единицы социального жилья не должна превышать 80 кв. метров с допустимым отклонением не более 5%.
Расчет затрат из республиканского бюджета за 1 квадратный метр приобретаемого жилья (квартиры) в чистовой отделке для города Шымкента и областей будет определяться в размере 70% от укрупненного показателя стоимости строительства (УПСС) крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, оставшиеся 30% – за счет местного бюджета.
Для городов Астана, Алматы и Шымкент ценовой параметр реализации 1 квадратного метра социального арендного жилья без права выкупа не должен превышать УПСС крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, ежегодно утверждаемых уполномоченным органом.
С 2024 года допускается приобретение жилья только на первичном рынке.
Аренда без права выкупа предусматривает:
- заключение договора арендатора с МИО;
- оплату арендатором арендных платежей и расходов на капитальный и текущий ремонт, за содержание имущества, в том числе налога на имущество, земельного налога, коммунальных и прочих эксплуатационных расходов;
- условие выселения арендатора и членов его семьи из арендного жилья в случаях невнесения арендных платежей, а также неисполнения обязательств по договору аренды;
- условие о текущем ремонте арендатором арендного жилья.
Реализация проектов арендного жилья с правом выкупа
Единым оператором будет продолжена реализация проектов арендного жилья с правом выкупа по соответствующим меморандумам (соглашениям) с государственными и негосударственными юридическими лицами, а также в рамках собственных программ Единого оператора.
Ценовой параметр за 1 квадратный метр приобретаемого жилья (квартиры) в чистовой отделке не должен превышать УПСС крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, ежегодно утверждаемых уполномоченным органом.
Порядок реализации социального кредитного жилья
Социальное кредитное жилье должно соответствовать ІII-IV классам комфортности согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Общая площадь 1 единицы социального жилья не должна превышать 80 кв. метров с допустимым отклонением не более 5%.
Строящиеся жилые объекты должны оснащаться видеонаблюдением. МИО обязаны обеспечить еженедельный ввод данных (сведения об освоении средств, ходе строительства и реализации жилья) для мониторинга хода строительства жилья в информационную систему Единого оператора.
"Отбасы банк" будет обеспечивать предоставление:
1) предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 2% годовых для категорий лиц, определенных подпунктами 1-1), 1-2) пункта 1 статьи 67, подпунктами 2), 3) статьи 68 закона "О жилищных отношениях", имеющих совокупный семейный доход от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев. Допускается отсутствие указанного дохода у данной категории лиц при условии привлечения гаранта.
При распределении жилья среди участников программы на получение предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 2% годовых лицам с инвалидностью первой и второй групп, а также семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, будет установлен приоритет перед участниками других категорий.
2) предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 5% годовых категориям лиц, определенных пунктом 1 статьей 67, за исключением лиц, определенных подпунктом 4) данной статьи, статьей 68 Закона, имеющих совокупный семейный доход от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев. Допускается отсутствие указанного дохода у данной категории лиц, при условии привлечения гаранта – при оформлении ипотечного займа, либо при условии полного выкупа жилья без оформления ипотечного займа.
Обязательными условиями кредитования являются:
- срок кредитования – до 20 лет;
- цель займа – приобретение социального кредитного жилья, в том числе построенного в рамках механизмов государственно-частного партнерства;
- наличие на жилищном строительном сберегательном счете суммы первоначального взноса в размере не менее 10 %от договорной суммы предварительного жилищного займа. Часть размера первоначального взноса может покрываться жилищным сертификатом, выдаваемым МИО;
- максимальная сумма кредитования определяется на основании информации МИО о реализуемом объекте, содержащей стоимость реализации 1 квадратного метра жилища, и фактической площади приобретаемого жилья.
Требования для участия в Программе через Отбасы банк:
- гражданство РК или статус кандаса;
- отсутствие у заявителя и членов его семьи (супруг (а), совершеннолетних и несовершеннолетних детей) арендного жилья с правом выкупа или жилья на праве собственности;
- отсутствие у очередника и членов его семьи (супруг (а), совершеннолетних и несовершеннолетних детей) ипотечных жилищных займов, выданных на приобретение жилища или строительство жилища;
- подтверждение дохода (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений). Данное требование не распространяется на категорию лиц, определенных подпунктом 2) статьи 68 Закона, которым допускается привлечение доходов супругов и/или близких родственников, определенных законодательством о браке и семье. При не подтверждении доходов допускается участие при наличии суммы собственных средств (в том числе жилищных строительных сбережений) для выкупа социального кредитного жилья по полной стоимости (без оформления займа).
- подтверждение постановки на учет нуждающегося в жилище в соответствии с Законом.
Подтверждение постановки на учет нуждающихся в жилье и наличие соответствующего статуса Отбасы банка определяются посредством цифровой информационной системы учета очередников.
Перечень иных требований для кредитования и необходимых документов определяется внутренними документами Отбасы банка.
Заявления на получение займов для приобретения социального кредитного жилья, построенного МИО, подаются с личных кабинетов на платформе Отбасы банк – otbasybank.kz.
Отбор потенциальных участников среди заявителей будет осуществляться по следующему принципу:
- первоочередность даты постановки на учет, нуждающихся в жилище, с учетом абзаца второго подпункта 1) пункта 6 настоящих Правил;
- при совпадении даты постановки на учет - дата и время подачи заявления через платформу (подпункты 1) и 2) настоящего пункта действуют до 01.01.2024 года);
- балльной системы, исходя из срока постановки на учет в месяцах и тысячной доли суммы вознаграждения, начисленной на вкладе в жилищные строительные сбережения (подпункт 3) настоящего пункта вводится в действие с 01.01.2024 года).
Социальное кредитное жилье МИО реализуется в течение 6 месяцев очередникам через Отбасы банк.
Порядок реализации жилья по проектам жилищного строительства частных застройщиков
При подведении коммуникаций за счет республиканского бюджета к объектам жилья частного застройщика (за исключением благоустройства) на основании договора МИО может приобретать не менее 50% объема жилья для социального назначения.
Обязательным условием подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам частных застройщиков будет встречное обязательство:
- заключение договора с МИО, определяющего порядок и условия реализации жилья и проведения мониторинга;
- реализация не менее 50% объема жилья от общей площади по фиксированной цене за 1 квадратный метр по нормативу, утвержденному уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Для проведения мониторинга исполнения о реализации жилья направляется отчет МИО в адрес Единого оператора и администратора бюджетной программы.
Также в документе определен порядок финансирования строительства жилья Единым оператором жилищного строительства в рамках комплексной застройки территорий. Порядок и условия реализации проектов будут определяться Единым оператором исходя из рентабельности проектов и возвратности средств.
Публичное обсуждение проекта на портале "Открытые НПА" продлится до 1 сентября 2023 года.