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Законодательство РК

Правила финансирования строительства социального жилья разработали в Казахстане

Разработан проект правил финансирования строительства социального жилья Фото: Zakon.kz
Министерство индустрии подготовило проект Правил финансирования строительства и (или) приобретения местными исполнительными органами жилья социального назначения за счет республиканского бюджета, мониторинга и реализации жилья очередникам через АО "Отбасы банк", сообщает Zakon.kz.

Проект правил определяет порядок финансирования строительства и (или) приобретения местными исполнительными органами (МИО) жилья социального назначения за счет республиканского бюджета и (или) выпуска государственных ценных бумаг, мониторинга и реализации жилья очередникам через АО "Отбасы банк", реализации жилья по проектам жилищного строительства частных застройщиков, а также финансирования Единым оператором строительства и (или) приобретения жилья социального назначения.

Не допускается приобретение гражданами более 1 единицы жилья (доли) с учетом ранее действовавших государственных программ льготного кредитования для улучшения жилищных условий.

Контроль за исполнением данных требований осуществляется МИО на основании обязательного согласия заявителя о проверке его участия и справок об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, предоставляемых вновь перед заключением договоров купли-продажи.

Порядок предоставления средств на строительство арендного жилья без права выкупа

С целью обеспечения МИО необходимым объемом коммунального жилищного фонда будут предоставляться из республиканского бюджета средства на строительство, приобретение и (или) реконструкцию жилья социального назначения согласно нормативу, определенному уполномоченным органом в области архитектуры, градостроительства и строительства с обязательным софинансированием из местного бюджета.

Социальное арендное жилье должно соответствовать ІII-IV классам комфортности согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Общая площадь 1 единицы социального жилья не должна превышать 80 кв. метров с допустимым отклонением не более 5%.

Расчет затрат из республиканского бюджета за 1 квадратный метр приобретаемого жилья (квартиры) в чистовой отделке для города Шымкента и областей будет определяться в размере 70% от укрупненного показателя стоимости строительства (УПСС) крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, оставшиеся 30% – за счет местного бюджета.

Для городов Астана, Алматы и Шымкент ценовой параметр реализации 1 квадратного метра социального арендного жилья без права выкупа не должен превышать УПСС крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, ежегодно утверждаемых уполномоченным органом.

С 2024 года допускается приобретение жилья только на первичном рынке.

Аренда без права выкупа предусматривает:

  • заключение договора арендатора с МИО;
  • оплату арендатором арендных платежей и расходов на капитальный и текущий ремонт, за содержание имущества, в том числе налога на имущество, земельного налога, коммунальных и прочих эксплуатационных расходов;
  • условие выселения арендатора и членов его семьи из арендного жилья в случаях невнесения арендных платежей, а также неисполнения обязательств по договору аренды;
  • условие о текущем ремонте арендатором арендного жилья.

Реализация проектов арендного жилья с правом выкупа

Единым оператором будет продолжена реализация проектов арендного жилья с правом выкупа по соответствующим меморандумам (соглашениям) с государственными и негосударственными юридическими лицами, а также в рамках собственных программ Единого оператора.

Ценовой параметр за 1 квадратный метр приобретаемого жилья (квартиры) в чистовой отделке не должен превышать УПСС крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, ежегодно утверждаемых уполномоченным органом.

Порядок реализации социального кредитного жилья

Социальное кредитное жилье должно соответствовать ІII-IV классам комфортности согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Общая площадь 1 единицы социального жилья не должна превышать 80 кв. метров с допустимым отклонением не более 5%.

Строящиеся жилые объекты должны оснащаться видеонаблюдением. МИО обязаны обеспечить еженедельный ввод данных (сведения об освоении средств, ходе строительства и реализации жилья) для мониторинга хода строительства жилья в информационную систему Единого оператора.

"Отбасы банк" будет обеспечивать предоставление:

1) предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 2% годовых для категорий лиц, определенных подпунктами 1-1), 1-2) пункта 1 статьи 67, подпунктами 2), 3) статьи 68 закона "О жилищных отношениях", имеющих совокупный семейный доход от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев. Допускается отсутствие указанного дохода у данной категории лиц при условии привлечения гаранта.

При распределении жилья среди участников программы на получение предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 2% годовых лицам с инвалидностью первой и второй групп, а также семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, будет установлен приоритет перед участниками других категорий.

2) предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 5% годовых категориям лиц, определенных пунктом 1 статьей 67, за исключением лиц, определенных подпунктом 4) данной статьи, статьей 68 Закона, имеющих совокупный семейный доход от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев. Допускается отсутствие указанного дохода у данной категории лиц, при условии привлечения гаранта – при оформлении ипотечного займа, либо при условии полного выкупа жилья без оформления ипотечного займа.

Обязательными условиями кредитования являются:

  • срок кредитования – до 20 лет;
  • цель займа – приобретение социального кредитного жилья, в том числе построенного в рамках механизмов государственно-частного партнерства;
  • наличие на жилищном строительном сберегательном счете суммы первоначального взноса в размере не менее 10 %от договорной суммы предварительного жилищного займа. Часть размера первоначального взноса может покрываться жилищным сертификатом, выдаваемым МИО;
  • максимальная сумма кредитования определяется на основании информации МИО о реализуемом объекте, содержащей стоимость реализации 1 квадратного метра жилища, и фактической площади приобретаемого жилья.

Требования для участия в Программе через Отбасы банк:

  • гражданство РК или статус кандаса;
  • отсутствие у заявителя и членов его семьи (супруг (а), совершеннолетних и несовершеннолетних детей) арендного жилья с правом выкупа или жилья на праве собственности;
  • отсутствие у очередника и членов его семьи (супруг (а), совершеннолетних и несовершеннолетних детей) ипотечных жилищных займов, выданных на приобретение жилища или строительство жилища;
  • подтверждение дохода (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений). Данное требование не распространяется на категорию лиц, определенных подпунктом 2) статьи 68 Закона, которым допускается привлечение доходов супругов и/или близких родственников, определенных законодательством о браке и семье. При не подтверждении доходов допускается участие при наличии суммы собственных средств (в том числе жилищных строительных сбережений) для выкупа социального кредитного жилья по полной стоимости (без оформления займа).
  • подтверждение постановки на учет нуждающегося в жилище в соответствии с Законом.

Подтверждение постановки на учет нуждающихся в жилье и наличие соответствующего статуса Отбасы банка определяются посредством цифровой информационной системы учета очередников.

Перечень иных требований для кредитования и необходимых документов определяется внутренними документами Отбасы банка.

Заявления на получение займов для приобретения социального кредитного жилья, построенного МИО, подаются с личных кабинетов на платформе Отбасы банк – otbasybank.kz.

Отбор потенциальных участников среди заявителей будет осуществляться по следующему принципу:

  • первоочередность даты постановки на учет, нуждающихся в жилище, с учетом абзаца второго подпункта 1) пункта 6 настоящих Правил;
  • при совпадении даты постановки на учет - дата и время подачи заявления через платформу (подпункты 1) и 2) настоящего пункта действуют до 01.01.2024 года);
  • балльной системы, исходя из срока постановки на учет в месяцах и тысячной доли суммы вознаграждения, начисленной на вкладе в жилищные строительные сбережения (подпункт 3) настоящего пункта вводится в действие с 01.01.2024 года).

Социальное кредитное жилье МИО реализуется в течение 6 месяцев очередникам через Отбасы банк.

Порядок реализации жилья по проектам жилищного строительства частных застройщиков

При подведении коммуникаций за счет республиканского бюджета к объектам жилья частного застройщика (за исключением благоустройства) на основании договора МИО может приобретать не менее 50% объема жилья для социального назначения.

Обязательным условием подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам частных застройщиков будет встречное обязательство:

  • заключение договора с МИО, определяющего порядок и условия реализации жилья и проведения мониторинга;
  • реализация не менее 50% объема жилья от общей площади по фиксированной цене за 1 квадратный метр по нормативу, утвержденному уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Для проведения мониторинга исполнения о реализации жилья направляется отчет МИО в адрес Единого оператора и администратора бюджетной программы.

Также в документе определен порядок финансирования строительства жилья Единым оператором жилищного строительства в рамках комплексной застройки территорий. Порядок и условия реализации проектов будут определяться Единым оператором исходя из рентабельности проектов и возвратности средств.

Публичное обсуждение проекта на портале "Открытые НПА" продлится до 1 сентября 2023 года.

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