Правила финансирования строительства социального жилья разработали в Казахстане

Министерство индустрии подготовило проект Правил финансирования строительства и (или) приобретения местными исполнительными органами жилья социального назначения за счет республиканского бюджета, мониторинга и реализации жилья очередникам через АО "Отбасы банк", сообщает Zakon.kz.

Проект правил определяет порядок финансирования строительства и (или) приобретения местными исполнительными органами (МИО) жилья социального назначения за счет республиканского бюджета и (или) выпуска государственных ценных бумаг, мониторинга и реализации жилья очередникам через АО "Отбасы банк", реализации жилья по проектам жилищного строительства частных застройщиков, а также финансирования Единым оператором строительства и (или) приобретения жилья социального назначения.

Не допускается приобретение гражданами более 1 единицы жилья (доли) с учетом ранее действовавших государственных программ льготного кредитования для улучшения жилищных условий.

Контроль за исполнением данных требований осуществляется МИО на основании обязательного согласия заявителя о проверке его участия и справок об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, предоставляемых вновь перед заключением договоров купли-продажи.

Порядок предоставления средств на строительство арендного жилья без права выкупа

С целью обеспечения МИО необходимым объемом коммунального жилищного фонда будут предоставляться из республиканского бюджета средства на строительство, приобретение и (или) реконструкцию жилья социального назначения согласно нормативу, определенному уполномоченным органом в области архитектуры, градостроительства и строительства с обязательным софинансированием из местного бюджета.

Социальное арендное жилье должно соответствовать ІII-IV классам комфортности согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Общая площадь 1 единицы социального жилья не должна превышать 80 кв. метров с допустимым отклонением не более 5%.

Расчет затрат из республиканского бюджета за 1 квадратный метр приобретаемого жилья (квартиры) в чистовой отделке для города Шымкента и областей будет определяться в размере 70% от укрупненного показателя стоимости строительства (УПСС) крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, оставшиеся 30% – за счет местного бюджета.

Для городов Астана, Алматы и Шымкент ценовой параметр реализации 1 квадратного метра социального арендного жилья без права выкупа не должен превышать УПСС крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, ежегодно утверждаемых уполномоченным органом.

С 2024 года допускается приобретение жилья только на первичном рынке.

Аренда без права выкупа предусматривает:

заключение договора арендатора с МИО;

оплату арендатором арендных платежей и расходов на капитальный и текущий ремонт, за содержание имущества, в том числе налога на имущество, земельного налога, коммунальных и прочих эксплуатационных расходов;

условие выселения арендатора и членов его семьи из арендного жилья в случаях невнесения арендных платежей, а также неисполнения обязательств по договору аренды;

условие о текущем ремонте арендатором арендного жилья.

Реализация проектов арендного жилья с правом выкупа

Единым оператором будет продолжена реализация проектов арендного жилья с правом выкупа по соответствующим меморандумам (соглашениям) с государственными и негосударственными юридическими лицами, а также в рамках собственных программ Единого оператора.

Ценовой параметр за 1 квадратный метр приобретаемого жилья (квартиры) в чистовой отделке не должен превышать УПСС крупнопанельного жилого дома соответствующей этажности, предусматриваемого для каждого региона в сборнике укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, ежегодно утверждаемых уполномоченным органом.

Порядок реализации социального кредитного жилья

Социальное кредитное жилье должно соответствовать ІII-IV классам комфортности согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Общая площадь 1 единицы социального жилья не должна превышать 80 кв. метров с допустимым отклонением не более 5%.

Строящиеся жилые объекты должны оснащаться видеонаблюдением. МИО обязаны обеспечить еженедельный ввод данных (сведения об освоении средств, ходе строительства и реализации жилья) для мониторинга хода строительства жилья в информационную систему Единого оператора.

"Отбасы банк" будет обеспечивать предоставление:

1) предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 2% годовых для категорий лиц, определенных подпунктами 1-1), 1-2) пункта 1 статьи 67, подпунктами 2), 3) статьи 68 закона "О жилищных отношениях", имеющих совокупный семейный доход от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев. Допускается отсутствие указанного дохода у данной категории лиц при условии привлечения гаранта.

При распределении жилья среди участников программы на получение предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 2% годовых лицам с инвалидностью первой и второй групп, а также семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, будет установлен приоритет перед участниками других категорий.

2) предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке вознаграждения не более 5% годовых категориям лиц, определенных пунктом 1 статьей 67, за исключением лиц, определенных подпунктом 4) данной статьи, статьей 68 Закона, имеющих совокупный семейный доход от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев. Допускается отсутствие указанного дохода у данной категории лиц, при условии привлечения гаранта – при оформлении ипотечного займа, либо при условии полного выкупа жилья без оформления ипотечного займа.

Обязательными условиями кредитования являются:

срок кредитования – до 20 лет;

цель займа – приобретение социального кредитного жилья, в том числе построенного в рамках механизмов государственно-частного партнерства;

наличие на жилищном строительном сберегательном счете суммы первоначального взноса в размере не менее 10 %от договорной суммы предварительного жилищного займа. Часть размера первоначального взноса может покрываться жилищным сертификатом, выдаваемым МИО;

максимальная сумма кредитования определяется на основании информации МИО о реализуемом объекте, содержащей стоимость реализации 1 квадратного метра жилища, и фактической площади приобретаемого жилья.

Требования для участия в Программе через Отбасы банк:

гражданство РК или статус кандаса;

отсутствие у заявителя и членов его семьи (супруг (а), совершеннолетних и несовершеннолетних детей) арендного жилья с правом выкупа или жилья на праве собственности;

отсутствие у очередника и членов его семьи (супруг (а), совершеннолетних и несовершеннолетних детей) ипотечных жилищных займов, выданных на приобретение жилища или строительство жилища;

подтверждение дохода (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений). Данное требование не распространяется на категорию лиц, определенных подпунктом 2) статьи 68 Закона, которым допускается привлечение доходов супругов и/или близких родственников, определенных законодательством о браке и семье. При не подтверждении доходов допускается участие при наличии суммы собственных средств (в том числе жилищных строительных сбережений) для выкупа социального кредитного жилья по полной стоимости (без оформления займа).

подтверждение постановки на учет нуждающегося в жилище в соответствии с Законом.

Подтверждение постановки на учет нуждающихся в жилье и наличие соответствующего статуса Отбасы банка определяются посредством цифровой информационной системы учета очередников.

Перечень иных требований для кредитования и необходимых документов определяется внутренними документами Отбасы банка.

Заявления на получение займов для приобретения социального кредитного жилья, построенного МИО, подаются с личных кабинетов на платформе Отбасы банк – otbasybank.kz.

Отбор потенциальных участников среди заявителей будет осуществляться по следующему принципу:

первоочередность даты постановки на учет, нуждающихся в жилище, с учетом абзаца второго подпункта 1) пункта 6 настоящих Правил;

при совпадении даты постановки на учет - дата и время подачи заявления через платформу (подпункты 1) и 2) настоящего пункта действуют до 01.01.2024 года);

балльной системы, исходя из срока постановки на учет в месяцах и тысячной доли суммы вознаграждения, начисленной на вкладе в жилищные строительные сбережения (подпункт 3) настоящего пункта вводится в действие с 01.01.2024 года).

Социальное кредитное жилье МИО реализуется в течение 6 месяцев очередникам через Отбасы банк.

Порядок реализации жилья по проектам жилищного строительства частных застройщиков

При подведении коммуникаций за счет республиканского бюджета к объектам жилья частного застройщика (за исключением благоустройства) на основании договора МИО может приобретать не менее 50% объема жилья для социального назначения.

Обязательным условием подведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объектам частных застройщиков будет встречное обязательство:

заключение договора с МИО, определяющего порядок и условия реализации жилья и проведения мониторинга;

реализация не менее 50% объема жилья от общей площади по фиксированной цене за 1 квадратный метр по нормативу, утвержденному уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Для проведения мониторинга исполнения о реализации жилья направляется отчет МИО в адрес Единого оператора и администратора бюджетной программы.

Также в документе определен порядок финансирования строительства жилья Единым оператором жилищного строительства в рамках комплексной застройки территорий. Порядок и условия реализации проектов будут определяться Единым оператором исходя из рентабельности проектов и возвратности средств.

Публичное обсуждение проекта на портале "Открытые НПА" продлится до 1 сентября 2023 года.