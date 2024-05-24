Реестр казахстанских товаропроизводителей хотят ввести в Казахстане

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Сената 24 мая рассказал о планах проверить производителей на фиктивность, сообщает Zakon.kz.

Шарлапаев сообщил, что в Казахстане очень много производителей, которые не являются настоящими, а притворяются таковыми.

"Сегодня мы в Сенате обсуждали вопрос по изменению системы сертификации товаров СТ-KZ и индустриальных сертификатов и замене их на Реестр казахстанских товаропроизводителей, где и государство, и члены индустриальных организаций с помощью цифрового скрининга будут отсеивать предприятия, которые на самом деле не являются настоящими производителями", – заверил он.

По его словам, новый реестр будет готов к концу 2024 года.

Ранее глава Минпромышленности и строительства сообщил, что Казахстан поэтапно переходит на более сложный уровень сборки автомобилей.