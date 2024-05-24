Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Реестр казахстанских товаропроизводителей хотят ввести в Казахстане

Канат Шарлапаев, Казхастан, производство , фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 17:08 Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Сената 24 мая рассказал о планах проверить производителей на фиктивность, сообщает Zakon.kz.

Шарлапаев сообщил, что в Казахстане очень много производителей, которые не являются настоящими, а притворяются таковыми.

"Сегодня мы в Сенате обсуждали вопрос по изменению системы сертификации товаров СТ-KZ и индустриальных сертификатов и замене их на Реестр казахстанских товаропроизводителей, где и государство, и члены индустриальных организаций с помощью цифрового скрининга будут отсеивать предприятия, которые на самом деле не являются настоящими производителями", – заверил он.

По его словам, новый реестр будет готов к концу 2024 года. 

Ранее глава Минпромышленности и строительства сообщил, что Казахстан поэтапно переходит на более сложный уровень сборки автомобилей.

Читайте также

Казахстан? Минпромышленности и строительства, завод
Шарлапаев высказался о ситуации в селе Маралды: "Инвестор пал жертвой активности горстки людей"
На 7,7 процента выросла экономика ВКО за первый квартал
На 7,7 процента выросла экономика ВКО за первый квартал
В Qarmet впервые установлен
В Qarmet впервые установлен конвертер высшей пробы
Мадина Мамырханова
Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Стали известны детали расследования крушения вертолета президента Ирана
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Токаев: Мы построим мегаполис в стиле Сингапура
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: