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Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики в двух городах Казахстана

Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики в двух городах Казахстана Фото: freepik
В РГП "Казгидромет" сообщили, что 23 ноября, в четверг, в Риддере и Усть-Каменогорске прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее на большей части Казахстана из-за тумана, ветра и осадков было объявлено штормовое предупреждение.

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Елена Вебер
Казахстан Риддер Усть-Каменогорск
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