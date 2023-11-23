Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики в двух городах Казахстана
Фото: freepik
В РГП "Казгидромет" сообщили, что 23 ноября, в четверг, в Риддере и Усть-Каменогорске прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее на большей части Казахстана из-за тумана, ветра и осадков было объявлено штормовое предупреждение.
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