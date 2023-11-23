Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики в двух городах Казахстана

Фото: freepik

В РГП "Казгидромет" сообщили, что 23 ноября, в четверг, в Риддере и Усть-Каменогорске прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает Zakon.kz.

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