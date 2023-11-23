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В Жетысуском районе Алматы восстанавливают прорванную теплотрассу

Теплотрассу прорвало в Алматы Фото: Zakon.kz
В Жетысуском районе Алматы 23 ноября прорвало теплотрассу, сообщает Zakon.kz.

По информации "Алматинских тепловых сетей", порыв в Жетысуском районе  произошел на одном из участков теплотрассы, проходящей вдоль БАКа, южнее улицы Серикова, 2а.

По предварительным данным, нештатная ситуация произошла из-за дефекта сварочного стыка, работы которого были осуществлены в 2011 году.

Заменой трубопровода диаметром 1000 мм занимается аварийная бригада.

"Подача отопления и горячего водоснабжения потребителям сохранена с пониженными параметрами", – говорится в сообщении. 

В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар, др.)  рекомендуется не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем по номерам:

  • +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно),
  • +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00) или 109.


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