Теплотрассу прорвало в Рудном
Фото: Zakon.kz
В ночь на 8 ноября в городе Рудном прорвало теплотрассу, сообщает Zakon.kz.
Как передает местное издание "Наша газета" в своем Telegram-канале, коммунальная авария с потоком горячей воды произошла по ул. Топоркова. Со слов жителей, на этой теплотрассе были уложены новые трубы.
"К полуночи в домах уже не было отопления", – говорится в сообщении.
Новость дополняется...
А 6 ноября в селе Амангельды Костанайской области произошел разрыв котла в отдельно стоящей котельной Дома культуры.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript