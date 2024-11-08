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Теплотрассу прорвало в Рудном

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, рабочие, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 08:18 Фото: Zakon.kz
В ночь на 8 ноября в городе Рудном прорвало теплотрассу, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание "Наша газета" в своем Telegram-канале, коммунальная авария с потоком горячей воды произошла по ул. Топоркова. Со слов жителей, на этой теплотрассе были уложены новые трубы.

"К полуночи в домах уже не было отопления", – говорится в сообщении.

Новость дополняется...

А 6 ноября в селе Амангельды Костанайской области произошел разрыв котла в отдельно стоящей котельной Дома культуры.

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