Теплотрассу прорвало в Рудном

В ночь на 8 ноября в городе Рудном прорвало теплотрассу, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание "Наша газета" в своем Telegram-канале, коммунальная авария с потоком горячей воды произошла по ул. Топоркова. Со слов жителей, на этой теплотрассе были уложены новые трубы.

"К полуночи в домах уже не было отопления", – говорится в сообщении.

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А 6 ноября в селе Амангельды Костанайской области произошел разрыв котла в отдельно стоящей котельной Дома культуры.