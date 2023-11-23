Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Вам звонят из банка: гражданина России осудили в Казахстане за мошенничество

Вам звонят из банка: гражданина России осудили в Казахстане за мошенничество Фото: Zakon.kz
В Кокшетау суд вынес приговор гражданину России. Его обвиняли в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, 24-летний гражданин России "Х." по объявлению в социальной сети о возможности заработать в Казахстане вступил в переписку с неустановленными следствием лицами и согласился на незаконный заработок.

"Неизвестные лица звонили на телефон потерпевшего, представившись сотрудниками банка, получали доступ к его банковским счетам и кодам безопасности, а "Х." обналичивал похищенные деньги", – рассказали в Кокшетауском городском суде.

Так, по указанию неких лиц он приехал в Казахстан. В разных городах с банковских карт жителя города Кокшетау обналичил и перевел на реквизиты других лиц более 12 миллионов тенге, за что получил вознаграждение.

Вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевшего, свидетеля, банковскими выписками, видеозаписями с терминалов банка, изъятым мобильным телефоном.

Гражданин России получил 3 года 6 месяцев лишения свободы.

Ранее редакция Zakon.kz рассказывала о распространенных мошеннических схемах, как аферисты воруют деньги.

Читайте также

Аварийное отключение произошло на подстанции в Павлодаре
Часть Павлодара осталась без света: ведутся аварийно-восстановительные работы
Владельцев ТЭЦ в Казахстане заставят нести ответственность за ремонт оборудования
Владельцев ТЭЦ в Казахстане заставят нести ответственность за ремонт оборудования
Бывший McDonald's в Казахстане получил новое название
Бывший McDonald's в Казахстане получил новое название
Анастасия Стативкина
Акмолинская область Кокшетау Остерегайтесь мошенников
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
судью подозревают в хулиганстве
Председателя суда в ВКО подозревают в нападении на женщину
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат"
В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления