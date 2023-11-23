Вам звонят из банка: гражданина России осудили в Казахстане за мошенничество

В Кокшетау суд вынес приговор гражданину России. Его обвиняли в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, 24-летний гражданин России "Х." по объявлению в социальной сети о возможности заработать в Казахстане вступил в переписку с неустановленными следствием лицами и согласился на незаконный заработок.

"Неизвестные лица звонили на телефон потерпевшего, представившись сотрудниками банка, получали доступ к его банковским счетам и кодам безопасности, а "Х." обналичивал похищенные деньги", – рассказали в Кокшетауском городском суде.

Так, по указанию неких лиц он приехал в Казахстан. В разных городах с банковских карт жителя города Кокшетау обналичил и перевел на реквизиты других лиц более 12 миллионов тенге, за что получил вознаграждение.

Вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевшего, свидетеля, банковскими выписками, видеозаписями с терминалов банка, изъятым мобильным телефоном.

Гражданин России получил 3 года 6 месяцев лишения свободы.

Ранее редакция Zakon.kz рассказывала о распространенных мошеннических схемах, как аферисты воруют деньги.

