Гражданин России приехал в Казахстан заработать и сел на 7 лет

В Астане Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор иностранному гражданину, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уголовного суда 4 сентября рассказали, что гражданин России прибыл в Казахстан по договоренности с пользователем аккаунта "L" в мессенджере Telegram и работал в качестве закладчика психотропных веществ.

"С. в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом незаконно хранил с целью сбыта психотропные вещества aльфа-PVP в особо крупном размере. При личном обыске у С. были обнаружены и изъяты пять свертков с психотропным веществом альфа-PVP – 1,76 гр." – сообщил в суде.

Санкция вменяемой подсудимому статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание, признано его чистосердечное раскаяние, дополнительно судом учтен тот факт, что подсудимый является инвалидом III группы. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговором суда россиянин признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

3 сентября в прокуратуре области Улытау рассказали о задержании граждан России и Украины, подозреваемых в причастности к деятельности Telegram-магазина "Kaef Mafia".