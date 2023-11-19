В Павлодарской области из-за ветра отключилось электричество в 100 населенных пунктах

В период с 18 по 19 ноября в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской области было отключение электроэнергии в 100 населенных пунктах, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента по ЧС региона, в настоящее время только в 60 из них восстановлена электроэнергия, 40 остаются без доступа к свету.

Также в области сорвало крыши 42-х зданий.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Фото: ДЧС Павлодарской области

Фото: ДЧС Павлодарской области

Силами и средствами служб гражданской защиты продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Департамент попросил людей не выходить на улицу.

"Уважаемые жители и гости Павлодарской области, ДЧС убедительно просит вас по возможности воздержаться от выхода на улицу до улучшения погодных условий".

В "Экибастузтеплоэнерго" отчитались об отключении ТЭЦ в ночь на 19 ноября.

"Минувшей ночью из-за ураганного ветра, местами выше 30м/с Экибастузская ТЭЦ осталась без напряжения. Было нарушено электроснабжение станции в связи с отключением основной и резервной подстанций, запитанных от ГРЭС-1".

Электроснабжение было восстановлено в 05:15 утра, в данный момент станция восстановила работу. В ближайшее часы параметры теплоснабжения стабилизируются.

Неспокойно было и в столице – департамент по ЧС Астаны 18 ноября призвал жителей и гостей столицы Казахстана переждать непогоду в помещениях, а также дал рекомендации тем, кто вынужден будет выйти на улицу. По данным столичного акимата, бригады скорой помощи доставили травмпункты городских больниц четырех человек с различными травмами.