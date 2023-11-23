Более 30 поселков вокруг Семея объединят в два района

На пресс-конференции в СЦК аким области Абай Нурлан Уранхаев рассказал о работе по развитию города Семей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Нурлана Уранхаева, по поручению президента в настоящее время ведутся работы по разработке Генерального плана развития города Семей.

"Вместе с тем ведутся работы по объединению 32 сельских местностей вокруг города Семей в самостоятельный Жанасемейский район и отделению Маканчинского района. В текущем году проведены работы по благоустройству 70 дворов. Проведены работы по текущему ремонту фасадов 41 многоквартирного жилого дома. На девяти домах нанесены муралы". Нурлан Уранхаев

Он добавил, что по улицам Жамакаева, Мәңгілік Ел уже созданы пешеходные дорожки, общественные пространства. Под подвесным мостом введены в эксплуатацию "мостовые пространства". Идет строительство этнодеревни. Отремонтированы подземные переходы. Установлены теплые остановки.

"В следующем году мы планируем построить пешеходный мост через реку Иртыш и детскую железную дорогу на остров Бейбітшілік". Нурлан Уранхаев

По его данным, бюджет областного центра, города Семей, на 2023 год составил 103,1 млрд тенге, что больше показателей прошлого года на 51,4%. Увеличены объемы финансирования сферы ЖКХ – в два раза и социальной защиты – на 23%.

Ранее аким сообщил о том, сколько в области Абай будет построено школ и больниц. В январе 2023 года правительство Казахстана приняло Комплексный план социально-экономического развития области Абай. Документ направлен на повышение качества жизни и благосостояния населения.