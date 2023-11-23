Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 30 поселков вокруг Семея объединят в два района

30 поселков вокруг Семея объединят в два района Фото: Zakon.kz
На пресс-конференции в СЦК аким области Абай Нурлан Уранхаев рассказал о работе по развитию города Семей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Нурлана Уранхаева, по поручению президента в настоящее время ведутся работы по разработке Генерального плана развития города Семей. 

"Вместе с тем ведутся работы по объединению 32 сельских местностей вокруг города Семей в самостоятельный Жанасемейский район и отделению Маканчинского района. В текущем году проведены работы по благоустройству 70 дворов. Проведены работы по текущему ремонту фасадов 41 многоквартирного жилого дома. На девяти домах нанесены муралы". Нурлан Уранхаев

Он добавил, что по улицам Жамакаева, Мәңгілік Ел уже созданы пешеходные дорожки, общественные пространства. Под подвесным мостом введены в эксплуатацию "мостовые пространства". Идет строительство этнодеревни. Отремонтированы подземные переходы. Установлены теплые остановки. 

"В следующем году мы планируем построить пешеходный мост через реку Иртыш и детскую железную дорогу на остров Бейбітшілік". Нурлан Уранхаев

По его данным, бюджет областного центра, города Семей, на 2023 год составил 103,1 млрд тенге, что больше показателей прошлого года на 51,4%. Увеличены объемы финансирования сферы ЖКХ – в два раза и социальной защиты – на 23%.

Ранее аким сообщил о том, сколько в области Абай будет построено школ и больниц. В январе 2023 года правительство Казахстана приняло Комплексный план социально-экономического развития области Абай. Документ направлен на повышение качества жизни и благосостояния населения.

Читайте также

Газ временно отключат в одном из районов Алматы
Газ временно отключат в одном из районов Алматы
Почему перенесли сроки благоустройства озера Сайран в Алматы
Почему перенесли сроки благоустройства озера Сайран в Алматы
Оксана Скибан
Абайская область Уранхаев Нурлан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
судью подозревают в хулиганстве
Председателя суда в ВКО подозревают в нападении на женщину
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат"
В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления