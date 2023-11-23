В Семее планируют восстановить детскую железную дорогу

Аким области Абай Нурлан Уранхаев на пресс-конференции в СЦК рассказал о дальнейших планах по благоустройству и организации общественных пространств города Семей и региона в целом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил аким региона, в Семее идут масштабные работы по благоустройству общественного пространства.

"Наше общественное пространство, что касается подмостовых пространств и другого, вы здесь, в Астане, видели подобное. У нас там это, конечно, гораздо масштабней. Не постесняюсь сказать, может, это сленговое слово, но гораздо круче. Приезжайте, посмотрите. У нас сделаны очень хорошие скверы по ул. Жамакаева, Мәңгілік Ел, оттуда мы делаем, условно говоря, Арбат, который дойдет до набережной реки Иртыш". Нурлан Уранхаев

Он подчеркнул, что эти все работы по Арбату, подмостовым пространствам сделаны за счет внебюджетных средств.

"То есть ни копейки, ни одной тиынки из бюджета туда не потрачено. Мост через Семипалатинку – это приток реки Иртыш для пешеходов, там будет строить, не буду называть, чтобы не было рекламой, тоже строительная компания. Далее мы так же не за счет бюджетных средств, за счет средств спонсоров, восстанавливаем нашу детскую железную дорогу. Здесь тоже в Астане такая была. Я на ней в детстве имел возможность прокатиться. В Семее мы делаем ее более современную, более приспособленную для передвижения. Будет у нас восстановлена детская железная дорога. В будущем мы планируем закрыть наш остров от движения машин с двигателями внутреннего сгорания. Сделаем территорию зеленой. Готовится для строительства питомник. Все, что с этим связано, мы делаем". Нурлан Уранхаев

Аким напомнил, что в советское время Семипалатинск занимал второе место в Советском Союзе по озеленению.

"На самом деле такой факт был. Первый город был Львов. Но буквально пару недель назад вышла информация, что в Центральной Азии самый зеленый город – это город Семей. Мы опередили Бишкек и Алматы. Поэтому у нас таких общественных пространств будет больше. Мы ушли от высадки однолетних цветов, будут только "многолетки". Сделаем город более зеленым. Наше общественное пространство мы будет продолжать облагораживать". Нурлан Уранхаев

Детская железная дорога в Семее была открыта в 1979 году, а закрыта в 1990-е годы. Она находилась на острове Полковничий (ранее – остров Кирова) и ее протяженность составляла 4-4,5 км.

Ранее Нурлан Уранхаев сообщил, что более 30 поселков вокруг Семея объединят в два района.