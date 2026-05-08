В Алматы временно отключат газ в крупном жилом районе

В Алматы временно приостановят газоснабжение в Медеуском районе в связи с подключением новых газопроводов к действующим сетям, сообщает Zakon.kz.

Известно, что работы будут проводиться в два этапа. Первый этап пройдет с 12 по 16 мая 2026 года.

В указанный период газоснабжение будет временно приостановлено на территории в квадрате улиц: микрорайон Кок-Тобе – пр. Достык – ул. Армянская – ул. Таттимбета в Медеуском районе.

Также в период проведения работ возможны частичные ограничения движения автотранспорта:

по ул. Ж. Омаровой в районе пересечения с ул. Таттимбета;

по ул. Луганского на участке от ул. Армянской до моста по пр. аль-Фараби.

В обращении городского акимата жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

