В одном из районов Алматы часть зданий отключат от отопления

В Жетысуском районе Алматы часть зданий временно отключат от теплоснабжения, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, временное ограничение теплоснабжения вводится 23 ноября ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Жетысуского района в контуре улиц Рыскулова – Жансугурова – Глазунова – Сейфуллина, а также микрорайон Кулагер, Дорожник и Айнабулак-1, 2, 3, 4.

"Временное ограничение подачи отопления и горячего водоснабжения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ по замене запорной арматуры на насосной станции", – говорится в сообщении.

Восстановить подачу тепла и горячей воды планируют к полуночи.

Ранее в Жетысуском районе прорвало теплотрассу.