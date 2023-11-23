В одном из районов Алматы часть зданий отключат от отопления
Фото: Zakon.kz
В Жетысуском районе Алматы часть зданий временно отключат от теплоснабжения, сообщает Zakon.kz.
По информации акимата, временное ограничение теплоснабжения вводится 23 ноября ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Жетысуского района в контуре улиц Рыскулова – Жансугурова – Глазунова – Сейфуллина, а также микрорайон Кулагер, Дорожник и Айнабулак-1, 2, 3, 4.
"Временное ограничение подачи отопления и горячего водоснабжения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ по замене запорной арматуры на насосной станции", – говорится в сообщении.
Восстановить подачу тепла и горячей воды планируют к полуночи.
Ранее в Жетысуском районе прорвало теплотрассу.
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