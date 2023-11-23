Около 23 кг наркотиков хранил в сеновале житель Жамбылской области

Сотрудники ДП Жамбылской области нашли у 54-летнего жителя Меркенского района 23 кг наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Три полиэтиленовых мешка с марихуаной и гашишем 54-летний житель Меркенского района хранил в сарае под сеном.



Начато досудебное расследование по статье 296 ч. 4 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".

Как сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев, за совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Мужчина уже дал признательные показания, его водворили в изолятор временного содержания.

О проблеме проникновения наркотических и психотропных веществ говорил 23 ноября Касым-Жомарт Токаев на саммите объединения в Минске.

Президент страны заявил, что разделяет озабоченность партнеров по ОДКБ относительно уровня традиционных угроз, включая рост оборота наркотиков, оружия, трансграничной преступности и нелегальной миграции.