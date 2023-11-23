Токаев призвал ОДКБ уделять больше внимания борьбе с наркотиками

Фото: akorda.kz

Казахстан считает важным повысить эффективность деятельности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по защите от проникновения наркотических и психотропных веществ. Об этом заявил 23 ноября Касым-Жомарт Токаев на саммите объединения в Минске, сообщает Zakon.kz.

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