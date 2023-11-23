Токаев призвал ОДКБ уделять больше внимания борьбе с наркотиками
Фото: akorda.kz
Казахстан считает важным повысить эффективность деятельности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по защите от проникновения наркотических и психотропных веществ. Об этом заявил 23 ноября Касым-Жомарт Токаев на саммите объединения в Минске, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что разделяет озабоченность партнеров по ОДКБ относительно уровня традиционных угроз, включая рост оборота наркотиков, оружия, трансграничной преступности и нелегальной миграции.
"Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Необходимо повышать эффективность совместных мероприятий по защите пространства ОДКБ от проникновения этой опасной продукции", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 ноября прибыл в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Главными темами саммита военно-политического блока ОДКБ стали международная и региональная безопасность, стоящие перед организацией задачи и общие интересы входящих в блок государств.
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