В Актобе следователи начали проверку информации об избиении детей в частном саду

Скандал разгорелся вокруг частного детсада в Актобе. Сразу несколько родителей заявили о том, что в учреждении избивают малышей, сообщает Zakon.kz.

По словам родителей воспитанников детского сада, сразу несколько детей младшей группы вернулись из сада с синяками, говорится в сюжете телеканала "Астана".

"15 числа она вернулась домой со ссадинами и синяками на спине. Ее избили, я в этом уверена, у меня есть доказательства. И мою дочь еще запирали на кухне максимум на 5 часов. Это не только с моей, оказывается, они периодически так запирали детей по двое, по трое", – рассказала родительница Асель Хайдолла.

Заявление родителей уже отрабатывают правоохранители.





"Дочь пришла домой с синяком на голове. Я стала спрашивать, воспитатели сказали, ударилась головой. Потом у нее появились две ссадины на спине. Я запросила видео с камер наблюдения, но мне ничего не показали. Я требую, чтобы этот садик закрыли и отобрали лицензию, а воспитателей привлекли в ответственности", – добавила еще одна родительница Арайлым Абдигаппарова.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", сообщили в департаменте полиции региона. В отделе образования сообщили, что в детском саду проведут проверку: по факту происшествия создана специальная комиссия.

Жуткая история в детском саду произошла и в Павлодаре: девочка осталась без половины мизинца. Все произошло, когда дети возвращались с прогулки. Ребенок, перешагивая через порог, держался за дверной косяк. В этот момент нянечка отпустила дверь. По словам матери пострадавшей, в детском саду даже не извинились и не дали посмотреть записи с камер.