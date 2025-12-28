Видео об издевательствах над бездомными, инвалидами и пенсионерами в Актобе получило продолжение

После резонансного видео в Актобе разгорелся громкий скандал вокруг центра ресоциализации для бездомных, сообщает Zakon.kz.

На днях 29-летний постоялец опубликовал в соцсетях видео с обвинениями в избиениях, вымогательстве и антисанитарии. Он снял ролик, который буквально взорвал соцсети и взбудоражил администрацию учреждения, передает "КТК".

Автор ролика утверждает, что над инвалидами и пенсионерами якобы издеваются, а люди живут в нечеловеческих условиях. В кадре двое мужчин, молча лежащих на кроватях. Один вообще не двигается, у второго кровавая ссадина над глазом.

"Это результат рукоприкладства со стороны соцработников", – уверяет голос за кадром.

Также автор видео заявил, что постель якобы не меняют, а в комнатах – тараканы и клопы.

После публикации видео в соцсетях в учреждение нагрянула проверка. В центре побывала мониторинговая группа. Нарушений, озвученных в видеоролике, проверяющие не выявили.

26 декабря руководство центра срочно организовало экскурсию для журналистов, чтобы опровергнуть обвинения. Прибывшим на место журналистам ответили не на все вопросы, зато показали кухню. В тот день на обед готовили манты.

"Насекомых мы не заметили, однако в жилых комнатах стоял неприятный запах", – рассказала корреспондент "КТК".

Самого автора скандального видео журналисты не нашли. Оказалось, что сразу после публикации ролика его госпитализировали в психиатрическую больницу.

"Мужчина невменяем и склонен к агрессии", – заявили журналистам в администрации.

В середине декабря 71-летняя жительница Актобе, пострадавшая от нападения своего внука, выписалась из больницы.