#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
504.6
594.27
6.48
Общество

Видео об издевательствах над бездомными, инвалидами и пенсионерами в Актобе получило продолжение

Скандал в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 08:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
После резонансного видео в Актобе разгорелся громкий скандал вокруг центра ресоциализации для бездомных, сообщает Zakon.kz.

На днях 29-летний постоялец опубликовал в соцсетях видео с обвинениями в избиениях, вымогательстве и антисанитарии. Он снял ролик, который буквально взорвал соцсети и взбудоражил администрацию учреждения, передает "КТК".

Автор ролика утверждает, что над инвалидами и пенсионерами якобы издеваются, а люди живут в нечеловеческих условиях. В кадре двое мужчин, молча лежащих на кроватях. Один вообще не двигается, у второго кровавая ссадина над глазом.

"Это результат рукоприкладства со стороны соцработников", – уверяет голос за кадром.

Также автор видео заявил, что постель якобы не меняют, а в комнатах – тараканы и клопы.

После публикации видео в соцсетях в учреждение нагрянула проверка. В центре побывала мониторинговая группа. Нарушений, озвученных в видеоролике, проверяющие не выявили.

26 декабря руководство центра срочно организовало экскурсию для журналистов, чтобы опровергнуть обвинения. Прибывшим на место журналистам ответили не на все вопросы, зато показали кухню. В тот день на обед готовили манты.

"Насекомых мы не заметили, однако в жилых комнатах стоял неприятный запах", – рассказала корреспондент "КТК".

Самого автора скандального видео журналисты не нашли. Оказалось, что сразу после публикации ролика его госпитализировали в психиатрическую больницу.

"Мужчина невменяем и склонен к агрессии", – заявили журналистам в администрации.

В середине декабря 71-летняя жительница Актобе, пострадавшая от нападения своего внука, выписалась из больницы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Актобе следователи начали проверку информации об избиении детей в частном саду
23:13, 23 ноября 2023
В Актобе следователи начали проверку информации об избиении детей в частном саду
Меган Маркл грозит иск на 10 миллионов долларов
08:50, 11 мая 2025
Меган Маркл грозит иск на 10 миллионов долларов
Сотрудника акимата подозревают в получении взятки в Актобе
22:41, 19 января 2024
Сотрудника акимата подозревают в получении взятки в Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: