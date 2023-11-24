Токаев о приоритетах ОДКБ, 8 млн га земель возвращено в госсобственность и победа "Барыса" – главное к утру

Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил приоритетные вопросы в сотрудничестве стран-членов ОДКБ. С начала 2022 года государству возвращены 8,3 млн га неиспользуемых земель, "Барыс" обыграл "Нефтехимик" и прервал серию поражений в КХЛ, сообщает Zakon.kz

Токаев и ОДКБ

Токаев раскритиковал заявления стран ОДКБ о растущих угрозах. "В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. Подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию. Риторика Организации должна быть жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи", – подчеркнул лидер Казахстана.

Президент также высказался о конфликте на Ближнем Востоке, отметив, что "мириться с ситуацией невозможно". Он также призвал ОДКБ уделять больше внимания борьбе с наркотиками.

Далее Токаев прибыл в Баку для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Неиспользованные земли

По данным Комитета управления земельными ресурсами МСХ, с начала 2022 года государству возвращены 8,3 млн га земель. Инициативу о возврате в собственность государства неиспользуемых земельных участков выдвигал в 2022 году Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе. И всего за год в госсобственность возвращено 8 млн гектаров неиспользуемых земель. Для сравнения - в сумме это территория целой Чехии или Арабских Эмиратов.

Земля будет, но только добросовестным аграриям и фермерам уверяют члены комиссии "Жер аманаты". Работа по перераспределению участков не прекращается. Помимо этого в Мажилисе пересматривают закон о пастбищах.

Новости Казахстана

В Актобе следователи начали проверку информации об избиении детей в частном саду.

Скандал разгорелся вокруг частного детсада. Сразу несколько родителей заявили о том, что в учреждении избивают малышей. Несколько детей младшей группы вернулись из сада с синяками. В полиции возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", сообщили в департаменте полиции региона. В отделе образования сообщили, что в детском саду проведут проверку: по факту происшествия создана специальная комиссия.

А в Костанайской области судью отправили за решетку за взятку.

Судья областного суда Аскар Дарбаев был задержан с поличным в получении взятки. Денежные средства предназначались за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны. Речь шла о сумме в 19 млн тенге, принятых от бизнесмена. "Аскар Дарбаев осужден по статье 366 ч.3 п.3 УК РК сроком на 9 лет с отбыванием в учреждениях средней безопасности . Также ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе, в судебных органах и в органах местного самоуправления", – пояснили в пресс-службе областного суда.

Между тем в Жамбылской области житель хранил в сеновале около 23 кг наркотиков.

Три полиэтиленовых мешка с марихуаной и гашишем 54-летний житель Меркенского района хранил в сарае под сеном.

Начато досудебное расследование по статье 296 ч. 4 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".

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