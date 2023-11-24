Затопило 15 дворов: аварию на водопроводе устранили в Алматы

Вечером 23 ноября в алматинском микрорайоне Коккайнар устранили порыв на водоводе, из-за которого частично затопило 15 дворов в Алатауском районе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 24 ноября, накануне из-за повреждения запорной арматуры в колодце 1960 года постройки на водопроводе в Алатауском районе произошла авария. Прорвало водовод в микрорайоне Коккайнар на ул. Мамбетова.

Заявка в диспетчерскую поступила в 15:30 23 ноября, аварийная служба прибыла на место в 15:55. К 21:00 порыв устранили сотрудники ГКП "Алматы Су". Никто не погиб и не пострадал.

В акимате отметили, что из-за сильного дождя и отсутствия системы отвода воды частично затопило 15 дворов. Сотрудники районного акимата провели обход, чтобы оценить ситуацию.





"Работы ведут без срыва водоснабжения абонентов. ТЭЦ-2 функционирует в штатном режиме. По всем вопросам оказания помощи можно звонить в ГКП "Алматы Су" по номерам: 8 (727) 379 73 85, 8 (727) 379 73 82, +7 775 681 2332, Центр Диспетчерской Службы – 8 (727) 274 66 66", – сообщили в пресс-службе.

В сентябре 2023 года пять сел в Атырауской области затопило из-за сильных дождей.