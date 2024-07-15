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Грязевой поток затопил 15 дворов и три дома в Алматинской области

Грязевой поток затопил 15 дворов и три дома в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 23:36 Фото: МЧС РК
Грязевой поток 15 июля затопил 15 дворов и три дома в селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
"В с. Бериктас Жамбылского района Алматинской области из-за выпадения обильных осадков в виде дождя произошел склоновый сток, в результате которого подтопило 15 дворовых территорий и три жилых дома", – говорится в сообщении МЧС.


Отмечается, что к этому часу подразделениями МЧС и местных исполнительных органов подготовлено две тыс. мешкотары с инертными материалами.


"Также проводятся работы по откачке воды и расчистке грязевых масс из подтопленных территорий, углублению арычной системы, продолжается мониторинг обстановки. В работах задействованы более 100 человек личного состава, 11 мотопомп и 16 единиц техники ДЧС, МИО и воинской части 28237 МЧС", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее грязевой поток затопил свыше 20 домов и 200 дворов в Жамбылской области.

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