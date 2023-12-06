Осужденный за взятку заплатит 690 тыс. тенге

В Астане осужденный заплатит штраф 200 МРП за попытку дачи взятки сотруднику УИС, сообщает Zakon.kz.

Осужденный, состоящий на учете в службе пробации, в марте 2023 года перевел денежные средства инспектору, который незамедлительно сообщил о данном факте руководству столичного департамента УИС. После чего, по данному факту сотрудники группы собственной безопасности ДУИС и антикоррупционная служба провели служебное расследование.



По результатам которого, подучетный привлекли к административной ответственности, а именно к штрафу – 200 МРП. (690 тыс. тенге).

"Каждый сотрудник осведомлен о проверке на добропорядочность, поэтому обо всех коррупционных правонарушениях они незамедлительно сообщают в службу собственной безопасности", – отметил начальник ДУИС Астаны Даулет Рахимбеков.

Ранее алматинец получил реальный срок за дачу взятки полицейскому.