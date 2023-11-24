Дома на 1,7 млрд тенге в Жетысуской области строили из некачественных материалов

Девятерых чиновников оштрафовали в Сарканском районе Жетысуской области за грубые нарушения в сфере строительства. В регионе одобрили возведение жилых домов из некачественных материалов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жетысуской области 24 ноября, два жилых дома на 60 квартир в городе Саркан строили по контракту на 1 млрд 730 млн тенге. Но при возведении домов допустили грубые нарушения, которые могли стоить жизни и здоровья будущим жильцам.

Прокуратура выяснила, что дома строили с применением некачественных и несертифицированных материалов, а в ГАСК не направляли уведомление о начале строительства. Все это было чревато серьезными угрозами для жильцов.

Такие же нарушения выявили при реконструкции стадиона в Саркане и капремонте дома культуры в селе Алмалы.

"Прокуратура Сарканского района Жетысуской области привлекла к административной ответственности девять лиц за нарушения в сфере архитектурно-строительного законодательства. Выявление и устранение нарушений на раннем этапе строительства позволило предотвратить необратимые последствиям, которые могли бы серьезно угрожать безопасности граждан в будущем", – подчеркнули в прокуратуре.

Сейчас все выявленные нарушения уже устранили.

Ранее грубые нарушения при строительстве многоэтажных домов выявили в Семее.