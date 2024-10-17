Туристов оставили без туалетов в Жетысуской области: похищено почти 75 млн тенге
Фото: freepik
В Жетысуской области осудили руководителя отдела ЖКХ Сарканского района и директора подрядной организации за хищение в крупном размере, сообщает Zakon.kz.
По информации прокуратуры региона, осужденные похитили 74,7 млн тенге бюджетных средств, предназначенных для установки санитарно-гигиенических узлов на туристических объектах.
"Прокурорская проверка показала, что объект фактически не функционировал, а выделенные бюджетные средства уже израсходованы. Прокуратурой Сарканского района начато досудебное расследование и дело было доведено до суда", – сказано в распространенном сообщении.
Приговором суда руководитель ЖКХ района и директор подрядной организации осуждены к различным срокам лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее в Шымкенте вынесли приговор главном убухгалтеру средней школы, присвоившему 2,6 млн тенге.
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