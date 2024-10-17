Туристов оставили без туалетов в Жетысуской области: похищено почти 75 млн тенге

Фото: freepik

В Жетысуской области осудили руководителя отдела ЖКХ Сарканского района и директора подрядной организации за хищение в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

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