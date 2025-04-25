Больше всего беженцев проживают в Алматы и Алматинской области

Больше всего лиц, ищущих убежище, и беженцев в Казахстане проживают в городе Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения страны, на сегодняшний день в Казахстане проживают 265 лиц, ищущих убежище, и 301 беженец. Все иностранцы, получившие убежище на территории республики, обеспечены защитой и поддержкой со стороны государства в соответствии с обязательствами Казахстана в отношении беженцев перед международным сообществом.

Лицам, ищущим убежище, и беженцам в нашей республике предоставляются медицинская помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и адресная социальная помощь согласно действующему законодательству. Кроме того, беженцы и лица, ищущие убежище, имеют право на свободу труда и предпринимательскую деятельность. В отличие от других иностранцев им не требуется получение разрешения местного исполнительного органа на осуществление трудовой деятельности.

Также беженцы вправе ходатайствовать на получение постоянного места жительства и гражданства Республики Казахстан. При подаче документов им не требуется предоставление справок о несудимости в стране происхождения.

24 апреля президент Токаев поручил акимам усилить внимание к межэтническим вопросам.