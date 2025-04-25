#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
517.16
588.48
6.23
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
517.16
588.48
6.23
Общество

Больше всего беженцев проживают в Алматы и Алматинской области

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, МТСЗН РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 08:42 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Больше всего лиц, ищущих убежище, и беженцев в Казахстане проживают в городе Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения страны, на сегодняшний день в Казахстане проживают 265 лиц, ищущих убежище, и 301 беженец. Все иностранцы, получившие убежище на территории республики, обеспечены защитой и поддержкой со стороны государства в соответствии с обязательствами Казахстана в отношении беженцев перед международным сообществом.

Лицам, ищущим убежище, и беженцам в нашей республике предоставляются медицинская помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и адресная социальная помощь согласно действующему законодательству. Кроме того, беженцы и лица, ищущие убежище, имеют право на свободу труда и предпринимательскую деятельность. В отличие от других иностранцев им не требуется получение разрешения местного исполнительного органа на осуществление трудовой деятельности.

Также беженцы вправе ходатайствовать на получение постоянного места жительства и гражданства Республики Казахстан. При подаче документов им не требуется предоставление справок о несудимости в стране происхождения.

24 апреля президент Токаев поручил акимам усилить внимание к межэтническим вопросам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Сколько школ построят до конца 2025 года по проекту "Комфортная школа"
Общество
08:33, Сегодня
Сколько школ построят до конца 2025 года по проекту "Комфортная школа"
Дизайнер из Алматы создает дома мечты в миниатюре
Общество
07:30, Сегодня
Дизайнер из Алматы создает дома мечты в миниатюре
Лесники заповедника "Семей Орманы" получили автомобили JAC
Общество
06:00, Сегодня
Лесники заповедника "Семей Орманы" получили автомобили JAC
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: