Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ледяной дождь, метель и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на 25-27 ноября

Ледяной дождь, метель и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на 25-27 ноября Фото: unsplash
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в ближайшие трое суток – с 25 по 27 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", атлантический циклон, с которым наблюдались снегопады и метели на западе и севере страны, постепенно уходит на северо-восток.

"В тыл к нему с юго-запада страны смещается антициклон, с которым прогнозируются прекращение осадков и кратковременное понижение температуры воздуха: в ночные часы в северных регионах до -5-10°С", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, сохраняется неустойчивый характер погоды.

"Но, не успев установиться, антициклону придется покинуть нашу страну, так как в тыл к нему с запада смещается очередной циклон из районов Атлантики, который вновь обусловит неустойчивый характер погоды: пройдут осадки в виде ледяного дождя и снега, усилится ветер с метелями и будут наблюдаться гололедные явления. А в температурном фоне резких изменений не ожидается".РГП "Казгидромет"

Синоптики отметили, что повезет лишь жителям южных регионов, где прогнозируется преимущественно погода без осадков.

Материал по теме

Когда в Алматы пойдет снег

Последний месяц осени 2023 года радует алматинцев плюсовой температурой. В пресс-службе РГП "Казгидромет" 22 ноября рассказали, когда же в южной столице выпадет первый снег. Подробности по ссылке выше.

Читайте также

Тест: хорошо ли вы знаете историю Казахстана?
Тест: хорошо ли вы знаете историю Казахстана?
Почему десятки водоемов вернули государству в Акмолинской области
Почему десятки водоемов вернули государству в Акмолинской области
Определены победители квартиры от LOTO Club
Розыгрыш квартиры в самом сердце Казахстана от LOTO Club
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Судью отправили за решетку за взятку в Костанайской области
Судью отправили за решетку за взятку в Костанайской области
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления