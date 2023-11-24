Ледяной дождь, метель и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на 25-27 ноября

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в ближайшие трое суток – с 25 по 27 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", атлантический циклон, с которым наблюдались снегопады и метели на западе и севере страны, постепенно уходит на северо-восток.

"В тыл к нему с юго-запада страны смещается антициклон, с которым прогнозируются прекращение осадков и кратковременное понижение температуры воздуха: в ночные часы в северных регионах до -5-10°С", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, сохраняется неустойчивый характер погоды.

"Но, не успев установиться, антициклону придется покинуть нашу страну, так как в тыл к нему с запада смещается очередной циклон из районов Атлантики, который вновь обусловит неустойчивый характер погоды: пройдут осадки в виде ледяного дождя и снега, усилится ветер с метелями и будут наблюдаться гололедные явления. А в температурном фоне резких изменений не ожидается". РГП "Казгидромет"

Синоптики отметили, что повезет лишь жителям южных регионов, где прогнозируется преимущественно погода без осадков.

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