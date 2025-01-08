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21-градусный мороз и тепло до +7°С: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня

Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 15:02 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 9 по 11 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в столице ожидаются снег и мороз до -21°С, а в двух крупнейших мегаполисах страны будет без осадков и воздух прогреется до +7°С.

Астана

  • 9 января: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем снег. Низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -19-21°С, днем -5-7°С.
  • 10 января: переменная облачность, без осадков, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -5-7°С.
  • 11 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -5-7°С.

Алматы

  • 9 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -1-3°С.
  • 10-11 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 0-2°С.

Шымкент

  • 9 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С мороза, днем +2+4°С.
  • 10 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С мороза, днем +3+5°С.
  • 11 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С мороза, днем +5+7°С .

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Ранее синоптики рассказали, как изменится погода в Казахстане с 9 по 11 января 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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