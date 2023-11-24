Почему полицейские обратились к астанчанам
Фото: unsplash
Департамент полиции Астаны сегодня, 24 ноября 2023 года, обратился к жителям и гостям столицы, сообщает Zakon.kz.
Обращение опубликовано в Instagram ведомства.
"В связи с ухудшением погодных условий, департамент полиции столицы призывает быть предельно внимательными на дорогах, учитывать снижение видимости при выпадении осадков. При выезде на личном транспорте важно учитывать сообщения об ухудшении погодных условий и ограничениях в движении (гололед, туман и так далее)", – говорится в сообщении.
В столичном ДП отметили, что "необходимо избегать резких маневров, держать дистанцию до впереди идущего транспорта больше привычной в полтора-два раза".
"С начала текущего года на территории столицы зарегистрировано более 600 ДТП, при которых 700 человек получили травмы и 30 человек погибли", – уточнили в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов попросили жителей и гостей столицы быть внимательными, а также беречь себя и близких.
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