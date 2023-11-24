Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Почему полицейские обратились к астанчанам

Почему полицейские обратились к астанчанам Фото: unsplash
Департамент полиции Астаны сегодня, 24 ноября 2023 года, обратился к жителям и гостям столицы, сообщает Zakon.kz.

Обращение опубликовано в Instagram ведомства.

"В связи с ухудшением погодных условий, департамент полиции столицы призывает быть предельно внимательными на дорогах, учитывать снижение видимости при выпадении осадков. При выезде на личном транспорте важно учитывать сообщения об ухудшении погодных условий и ограничениях в движении (гололед, туман и так далее)", – говорится в сообщении.

В столичном ДП отметили, что "необходимо избегать резких маневров, держать дистанцию до впереди идущего транспорта больше привычной в полтора-два раза".

"С начала текущего года на территории столицы зарегистрировано более 600 ДТП, при которых 700 человек получили травмы и 30 человек погибли", – уточнили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов попросили жителей и гостей столицы быть внимательными, а также беречь себя и близких.

Материал по теме

В Астане – снег и мороз, в Шымкенте – до 21 градуса тепла: прогноз погоды на выходные

О том, какой будет погода в Астане с 25 по 27 ноября 2023 года, можете узнать по ссылке выше.

Читайте также

Ерболат Досаев
Новая больница, зона отдыха и детсад: Досаев отправился с проверкой в Бостандыкский район
Вспышка кори: столичный детский инфекционный стационар перегружен на 111%Вспышка кори: столичный детский инфекционный стационар перегружен на 111%
Вспышка кори: столичный детский инфекционный стационар перегружен на 111%
Мальчик спас десятки жизней и водителя автобуса: аким алматинской области подарил ему iPhone 15
Школьник остановил неуправляемый автобус: аким Алматинской области подарил ему iPhone 15
Динара Халдарова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы
Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления