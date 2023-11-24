Новые дороги в Таусамалы и отремонтированная подземка: как аким Алматы съездил в Наурызбайский район

Аким Алматы Ерболат Досаев 24 ноября поехал с рабочим объездом и в Наурызбайский район. Глава мегаполиса проверил ремонт дорог в микрорайоне Таусамалы, новое общественное пространство в микрорайоне Шугыле и пешеходный переход в Калкамане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ситуация с транспортной инфраструктурой беспокоила жителей микрорайона на протяжении двух лет. После прокладки инженерных коммуникаций в 2021 году дорожное покрытие так и не восстановили из-за корректировки проекта и перераспределения финансирования. Так, на шестиулицах общей протяженностью 3,5 км остались участки без асфальта.

Аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева рассказала Ерболату Досаеву, что работы по восстановлению асфальтового покрытия завершены на четырех улицах микрорайона, оставшиеся участки планируют закончить к концу ноября.

Фото: акимат Алматы

Ерболат Досаев в свою очередь поинтересовался, почему не на всех дорогах по проекту есть тротуары и как в таком случае быть пешеходам.



Фото: акимат Алматы

"Эта улица не широкая, если мы тротуар сделаем, то двухстороннего движения не будет. Поэтому тротуар убрали. В целом, когда мы в Наурызбайском или Алатауском районах начинаем ремонтировать дороги, нам их ширина не позволяет сделать тротуары", – ответил глава Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.

Фото: акимат Алматы

Также аким Алматы встретился с жителями Наурызбайского района, которые поблагодарили градоначальника за решение двухлетней проблемы с транспортной инфраструктурой и задали другой наболевший вопрос по обеспечению качественным водоснабжением. Речь шла о запуске водозаборной станции "Каргалы".



Ерболат Досаев подчеркнул, что КазНИИСА дал положительное заключение после устранения замечаний по итогам тестового испытания летом текущего года. Работы на станции завершены на 95%. Также к концу 2025 года планируется закончить строительство станции "Аксай". Таким образом, Наурызбайский район будет обеспечен бесперебойным центральным водоснабжением как с западной, так и с восточной сторон.

Затем глава мегаполиса проверил новое общественное пространство в микрорайоне Шугыла.

Фото: акимат Алматы

Стоит отметить, что благоустроить пешеходную зону в микрорайоне решили по многочисленным просьбам жителей. На территории протяженностью 400 метров высадили деревья, установили автоматизированную систему полива, фонари и скамейки.

Фото: акимат Алматы

Строительные работы начались в июне этого года и уже полностью завершены. По словам акима Наурызбайского района Назиры Тогизбаевой, в проекте учли потребности как взрослых, так и детей. Жители на протяжении трех лет просили сделать дорогу на данномучастке. Однако на пустующей территории построили не только проезд в сторону домов, но и автостоянку на 90-100 машин.

А для детей обустроили игровую зону "Город для детей" с лабиринтами, домиками, горками, тоннелями, песочницами.

Фото: акимат Алматы

Здесь же местным жителям удалось пообщаться с акимом. Одна из них попросила Ерболата Досаева построить в Наурызбайском районе торговый центр или кинотеатр.



"Мы живем в этом районе и хотим, чтобы он стал местом притяжения для гостей и жителей других районов. Почему бы в нашем районе не построить какой-нибудь конгресс-холл или торговые центры. У нас даже кинотеатра нет, давайте в Наурызбайском районе сделаем что-то подобное", – спросила жительница.

Аким Алматы ответил, что уделяет особое внимание двум новым районам – Наурызбайскому и Алатаускому.

"Мы хотим, чтобы здесь никто не чувствовал, что они живут на окраине. Это новые районы Алматы. Торговые центры – это частная инициатива, я им не запрещаю, но они на рынок смотрят. Наурызбайский район динамично развивается. Они же смотрят, кто будет посещать их торговые центры. В новых планах у акима такая задумка есть, переговоры с инвесторами ведутся", – пообещал глава мегаполиса.

Фото: Zakon.kz

Проверил аким Алматы и отремонтированный подземный переход в микрорайоне Калкаман.

Ремонтные работы здесь начали в сентябре этого года. За это время в подземном переходе поменяли керамогранитную плитку, сделали монтаж световых линий и декоративных панелей.

Фото: акимат Алматы

В подземке микрорайона Калкаман также установили освещение, заменили камеры видеонаблюдения, которые в дальнейшем будут связаны с полицейскими пунктами для оперативного реагирования на возможные инциденты. Это поможет предотвратить появление стихийной торговли в подземках и избежать вандализма.



Аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева отметила, что теперь здесь светло и круглосуточно играет фоновая музыка.

Фото: акимат Алматы

Украшением модернизированного объекта является панно, заказанное у Союза художников, с изображением Калкаман батыра.

Фото: акимат Алматы

Здесь же установили QR-код, по которому можно узнать полезную информацию о Наурызбайском районе.

