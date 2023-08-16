Новая детская площадка и насосная станция: как аким Алматы съездил в Наурызбайский район

Аким Алматы Ерболат Досаев 16 августа в рамках рабочего выезда посетил несколько объектов в Наурызбайском районе. Корреспондент Zakon.kz отправился туда вместе с ним, чтобы рассказать, как все было.

Программа у акима была насыщенная. Три точки – школа, новая детская площадка и насосная станция, которую построили не так давно для обеспечения водой жителей микрорайона Акжар.

Ровно в 11:00 аким приехал в школу-гимназию №200 микрорайона Шугыла с проверкой перед началом нового учебного года.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что школа относительно новая, построили ее в 2018 году. Директор Айнур Нурымкызы рассказала, что в этом учебном году за парты здесь сядут 2200 детей.

"Школа на 100% готова к началу нового учебного года. Мы обеспечили всех детей учебниками. Привели в порядок кабинеты, сделали ремонт в коридоре, обустроили коворкинг для учеников, чтобы они во время перемен и после уроков могли проводить там время", – сказала Айнур Нурымкызы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Позаботились в школе и о безопасности учащихся. Внутри и снаружи установлены 47 камер видеонаблюдения, есть специализированная охрана. Однако турникетов на входе пока нет, но директор пообещала Ерболату Досаеву, что их поставят в ближайшее время.

За период летних каникул в школе модернизировали библиотеку. Теперь дети могут читать книги в электронном формате, отсканировав QR-код, или воспользовавшись ноутбуком.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Библиотека просторная и светлая. Помимо рабочих зон, есть вот такое уютное местечко, как в американских фильмах.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Проверил аким актовый зал и столовые зоны, обратив внимание руководства школы на важность качественного и сбалансированного питания детей.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Вторая точка – детская площадка, которую построили на месте бывшего пустыря. Аким Наурызбайского района Алматы Назира Тогизбаева рассказала, что площадку построили в микрорайоне в рамках бюджета народного участия. Стройка началась в июне, сдали объект уже в июле.

Фото: Zakon.kz

Здесь есть отдельная зона для малышей с горками и качелями. Беседка, где можно спрятаться от солнца и поиграть в шахматы, а также спортивная зона с турниками и тренажерами.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Градоначальник отметил, что специально в прошлом году увеличил бюджет народного участия именно для Наурызбайского и Алатауского районов, чтобы они так сказать немного подтянулись и преобразились.

"К сожалению, все быстро не делается. Но у нас есть четкое понимание того, что нужно делать. Мы будем в районе искать или выкупать места, чтобы создавать микрозоны. Большие парки не получится строить, потому что все в частной собственности, но небольшие скверы будем делать", – заверил аким.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сегодня жители также решили лично поблагодарить акима за долгожданную воду в Акжаре. К слову, ранее мы писали о том, что в микрорайоне наконец-то запустили новый водопровод.

"Ерболат Аскербекович, я хочу выразить благодарность вам от всего Акжара. Наконец-то у нас в домах появилась вода. Я даже банки закрутила на выходных", – поблагодарила акима жительница Гульзада Раисова.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Не обделили вниманием жители и акима Наурызбайского района Назиру Тогизбаеву.

"Вот что значит женщина. Она пришла и сразу уют создала в микрорайоне. О детях подумала и воду "провела", – сказала одна из присутствующих женщин.

Ерболат Досаев тоже подметил, что микрорайон стал преображаться, не без заслуг бывшего акима, но именно сейчас чувствуется женский взгляд.

"У нас в управлении женщин побольше будет. Женщины иногда лучше управляют, чем мужчины", – добавил он.

А после жители попросили Ерболата Досаева сделать совместную фотографию на память.

Фото: Zakon.kz

Последняя точка сегодняшней программы – та самая каскадная насосная станция, которая сейчас обеспечивает водой жителей микрорайона Акжар.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Проблемы с питьевой водой в микрорайоне существовали еще до его присоединения к Наурызбайскому району. Каждый год с апреля по октябрь вода в Акжаре пропадала, а если и появлялась, то, по жалобам жителей, была мутная и грязная.

Местные жители, конечно, приноровились – собирали воду в бочках и в принципе научились ее экономить, но на бытовые нужды все равно не хватало.

1 августа здесь запустили новый водопровод, который обеспечил бесперебойной питьевой водой порядка 4 тыс. домов микрорайона. Строительством занималась компания "Qazaq Stroy Almaty".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Каждый день жители микрорайона приходили с просьбой, чтобы им дали воду. Они элементарно не могли постирать вещи, искупаться. Поэтому акимом города было принято решение построить в Акжаре новый водопровод и провести канализацию. К 15 сентября здесь закончится вся работа, и 35 тыс. жителей микрорайона Акжар будут полностью обеспечены водой", – сказала аким Наурызбайского района Назира Тогузбаева.

В завершении аким поблагодарил строительную компанию за поддержку и такой важный проект.