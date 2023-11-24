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Все улицы планируют заасфальтировать до конца ноября в одном из районов Алматы

ремонт дороги Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В ходе рабочего объезда Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев посетил мкр. Таусамалы, где ведутся работы по среднему ремонту дорог. Согласно планам акимата, в микрорайоне планируют заасфальтировать все дороги до конца ноября, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе акимата, ситуация с транспортной инфраструктурой беспокоила жителей микрорайона на протяжении двух лет. После прокладки инженерных коммуникаций в 2021 году подрядной организацией ТОО "Ак-Мешит Мелиоратор" дорожное покрытие не было восстановлено по причине корректировки проекта и перераспределения финансирования. На 6 улицах общей протяженностью 3,5 км остались участки без асфальта.

ремонт дороги

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Согласно поручению главы города, в 2023 году по запросу акимата Наурызбайского района заявка на проведение среднего ремонта была направлена в управление городской мобильности, определен подрядчик, ответственный за восстановление дорожного полотна – ТОО "Жетысу Жол Құрылыс".

Аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева доложила главе города, что в настоящее время работы по восстановлению асфальтового покрытия завершены на 4 улицах микрорайона, оставшиеся участки планируется закончить к 30 ноября т.г.

ремонт дороги

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Всего в ходе среднего ремонта проектом предусмотрено асфальтирование более 18 тыс. кв. м дорожного полотна.

В ходе рабочего объезда аким Алматы также встретился с жителями Наурызбайского района, которые поблагодарили за решение двухлетней проблемы с транспортной инфраструктурой и озвучили вопросы главе мегаполиса по обеспечению качественным водоснабжением. В частности, речь шла о запуске водозаборной станции "Каргалы".

Ерболат Досаев проверил ремонт дорог

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Ерболат Досаев подчеркнул, что КазНИИСА дал положительное заключение после устранения замечаний по итогам тестового испытания летом текущего года. Работы на станции завершены на 95%. Также к концу 2025 года планируется закончить строительство станции "Аксай". Таким образом, Наурызбайский район будет обеспечен бесперебойным центральным водоснабжением как с западной, так и с восточной сторон.

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