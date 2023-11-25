19 строящихся домов без разрешительных документов выявили в Алматинской области

Прокуратура Алматинской области выявила 19 многоквартирных жилых комплексов, которые строили без разрешительных документов, сообщает Zakon.kz.

Так, по 19 объектам МЖК в Конаеве, Карасайском и Талгарском районах отозваны незаконно полученные исходные материалы, остановлен процесс до начала строительства.

"По фактам начала незаконного строительства МЖК в Конаеве (по пяти объектам) и Карасайском районе (одному объекту) застройщики привлечены к административной ответственности и уполномоченным органом проводится работа, направленная на устранение имеющихся нарушений путем получения разрешительных документов", – говорится в сообщении прокуратуры Алматинской области.

К примеру, застройщик незаконно изменил русло реки в Каскелене Карасайского района и начал строительство МЖК "Orda Town". По принятым мерам уполномоченным органом строительство остановлено, в суде рассматривается иск о его сносе.

Также в Талгарском районе выявили больше 20 коммерческих объектов, у которых отсутствовали разрешительные документы на строительство.

"По внесенному акту уполномоченный орган ориентирован на привлечение застройщиков к соответствующей ответственности и проведение работ по устранению выявленных нарушений, в том числе путем сноса строящихся объектов, не соответствующих предъявляемым строительным требованиям и планам застройки населенных пунктов", – отметили в прокуратуре Алматинской области.

Кроме того, в поселке Бесагаш вдоль основной трассы Алматы – Хоргос частное лицо начало строительство торгового центра. Согласно сведениям уполномоченных органов, указанное строительство было начато без соответствующих проектных документов, а также без разрешения органа в области строительного контроля.

В связи с этим были приняты меры по приостановлению строительства до приведения застройщиком строительной и разрешительной документации в соответствии с нормами закона. В случае несоответствия объекта действующим нормам будет решен вопрос сноса указанного строения.

Кроме того, по акту прокуратуры проводится работа по приведению в соответствие незаконного изменения целевого назначения трех земельных участков и возврату незаконно предоставленных 48 участков под строительство жилых комплексов.

По фактам строительства без экологического заключения к административной ответственности привлечены 26 застройщиков трех районов области и Конаева, сумма штрафа составила свыше 9 млн тенге.

Помимо указанных нарушений застройщики области продолжают привлекать средства дольщиков без соответствующего разрешения уполномоченного органа. Всего выявлено 23 таких жилых комплекса: девять объектов в Конаеве, пять в Карасайском районе, восемь в Талгарском районе и один объект в Илийском районе, в отношении застройщиков которых в суде рассматривается вопрос их административной ответственности.

В связи с этим прокуратура области советует обратить внимание на следующее:

При выборе строительной компании обратить внимание на ряд правоустанавливающих документов. Право собственности на земельный участок, где строится дом, должно быть зарегистрировано именно на компанию застройщика. Также у застройщика должна быть в наличии проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу и разрешение на строительство от уполномоченного органа. И основной документ – это разрешение на привлечение средств дольщиков в виде постановления местного исполнительного органа.

Наличие указанных документов позволит в дальнейшем защитить права покупателя и обеспечить сохранность вложенных денежных средств.