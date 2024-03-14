В Алматинской области более 12 тыс. иностранцев прописали в 278 домах

Прокуратура Алматинской области выявила 278 домов, в которых были прописаны более 12 тысяч иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Причем, как сообщили 14 марта в надзорном органе, в списке этих домов были и несуществующие адреса.

"К примеру, в одном из домов села Батан Карасайского района были зарегистрированы более 300 иностранных граждан. По этим фактам возбуждено уголовное дело по ст.394 УК РК ("Организация незаконной миграции")", – отметили в прокуратуре Алматинской области.

Также прокуроры выявили факты неуплаты 79 млн тенге налогов тремя тысячами трудовыми мигрантами.

В целом, в рамках проверки прокуратура Алматинской области выявила более 600 нарушений миграционного законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечены 17 сотрудников миграционной полиции.

13 марта МВД РК сообщило о том, что по стране идет оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант". Полиция проверяет строительные объекты, рынки, организации и работодателей, которые используют наемный труд иностранцев.