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Законодательство РК

В Алматинской области более 12 тыс. иностранцев прописали в 278 домах

прокуратура, проверки, мигранты, прописка, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 11:14 Фото: Gov.kz
Прокуратура Алматинской области выявила 278 домов, в которых были прописаны более 12 тысяч иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Причем, как сообщили 14 марта в надзорном органе, в списке этих домов были и несуществующие адреса.

"К примеру, в одном из домов села Батан Карасайского района были зарегистрированы более 300 иностранных граждан. По этим фактам возбуждено уголовное дело по ст.394 УК РК ("Организация незаконной миграции")", – отметили в прокуратуре Алматинской области.

Также прокуроры выявили факты неуплаты 79 млн тенге налогов тремя тысячами трудовыми мигрантами.

В целом, в рамках проверки прокуратура Алматинской области выявила более 600 нарушений миграционного законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечены 17 сотрудников миграционной полиции.

13 марта МВД РК сообщило о том, что по стране идет оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант". Полиция проверяет строительные объекты, рынки, организации и работодателей, которые используют наемный труд иностранцев.

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Ирина Капитанова
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