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Жительница Павлодара облила кошку уксусом: животное в тяжелом состоянии, женщине грозит арест

Жительница Павлодара облила кошку уксусом: животное в тяжелом состоянии, женщине грозит арест Фото: pixabay
Жительнице Павлодара грозит месяц заключения под стражу на жестокое обращение с животным. Женщина облила кошку уксусом, действия запечатлела камера наблюдения, сообщает Zakon.kz.

В одном из многоэтажных домов Павлодара камеры наблюдения засняли кадры жестокого обращения с животными. В подъезде местная жительница разлила по полу уксус, а после облила жидкостью сидящую рядом кошку, передает Pavlodarnews.

Тревогу забили соседи женщины. Как стало известно, пострадавшее животное отвезли к ветеринарам. Кошка в тяжелом состоянии.

В полиции Павлодара начали досудебное расследование по уголовной статье 316 "Жестокое обращение с животными" УК РК. Согласно нормам законодательства, женщине грозит внушительный штраф или 30 суток ареста.

Ранее общественный фонд Umit Mangistau опубликовал в Instagram фото после отстрела бездомных собак на набережной 14 микрорайона Актау. Агрессивным методом крайне возмущены зоозащитники.

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