Жительница Павлодара облила кошку уксусом: животное в тяжелом состоянии, женщине грозит арест
В одном из многоэтажных домов Павлодара камеры наблюдения засняли кадры жестокого обращения с животными. В подъезде местная жительница разлила по полу уксус, а после облила жидкостью сидящую рядом кошку, передает Pavlodarnews.
Тревогу забили соседи женщины. Как стало известно, пострадавшее животное отвезли к ветеринарам. Кошка в тяжелом состоянии.
В полиции Павлодара начали досудебное расследование по уголовной статье 316 "Жестокое обращение с животными" УК РК. Согласно нормам законодательства, женщине грозит внушительный штраф или 30 суток ареста.
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