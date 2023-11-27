Опасно для жизни: в Актау трещит по швам четырехэтажка

Трещина в многоквартирном жилом доме в одном из старых микрорайонов Актау образовалась еще несколько лет назад. Жители отмечают – жаловались везде, однако результатов не было. А на днях в доме произошел порыв в тепловой сети. Горячая вода спровоцировала новые трещины, передает Zakon.kz.

В трещину с торца дома уже можно руку просунуть, говорят жители многоэтажки. Она увеличивается с каждым годом, однако власти остаются глухи к просьбам жителей.

"Сколько раз мы уже обращались в КСК – это вообще бесполезно, в акимат ходили и писали, выступали на отчетах акима. Трещина растет, мы опасаемся, что в один прекрасный день дом просто рухнет", – говорит Людмила Бердеева, жительница дома.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Многоквартирный жилой дом по адресу: микрорайон 2, дом 72 был построен еще в 1963 году. Галерейный дом состоит из четырех этажей и 24 квартир. Из-за аварии теперь у всех жителей дома из кранов течет только горячая вода. Устранить это не могут уже несколько дней, как и отремонтировать место, где произошел прорыв.

"Ни постирать, ни еду не приготовить, элементарно – в туалете смыть нечем. Везде горячая вода идет. Из-за пара в квартирах сырость, скоро пойдет плесень – мы с детьми этим должны дышать? Пар спровоцировал новые трещины. А никому и дела нет, видимо, ждут, что дом рухнет. Он пока не признан аварийным, но даже неспециалист сразу скажет, что он аварийный, он держится только на честном слове", – отмечают жители дома.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В ГКП "КЖСА", которое обслуживает тепловые и водопроводные сети в городе Актау, рассказали, что ремонт в связи с порывом в тепловой сети был проведен еще 25 ноября.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Однако из-за износа теплового трубопровода ремонтные работы продолжаются. Со вчерашнего дня работы ведутся даже в ночную смену", – сообщили коммунальщики.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Этот жилой дом внесен в список многоквартирных жилых домов, которые требуют технического обследования. В 2023 году на проведение этих работ из бюджета было выделено 20 млн тенге.

"В 2023 году проведены работы по техническому обследованию в 43-х многоквартирных жилых домах для определения их состояния. Дополнительно планируется провести обследование еще 63 домов. Жилой дом №72 во 2 микрорайоне также в этом списке. Техническое заключение будет готово в конце декабря", – сообщили в Актауской жилищной инспекции.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Отметим, что в Актау ни один из уже обследованных жилых домов не был признан аварийным или ветхим. Эксперты посчитали, что всем этим строениям требуется лишь капитальный ремонт.

К слову, и ветхого жилья в Актау уже нет – последнее такое жилье было снесено несколько лет назад. На месте разрушенных домов были построены новые. А жителям дома №72 во 2 микрорайоне придется, по всей видимости, встречать Новый год не только под фейерверки и хлопушки, но и под треск стен.