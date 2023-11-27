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Кто в Казахстане становится легкой добычей наркодилеров

Кто в Казахстане становится легкой добычей наркодилеров Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Почему студенты и школьники часто становятся легкой добычей наркодилеров, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно опросам, проведенных среди студентов, становится ясно, что у них отсутствует понимание того, что любые действия с наркотиками неизбежно приводят к задержанию и лишению свободы на длительный срок.

Максимальное наказание от 7 до 15 лет лишения свободы назначается за сбыт уже 1,5 грамм такого синтетического наркотика как мефедрон.

Поэтому, как уточнили в ведомстве, полицейские зачастую организовывают рейды в студенческих общежитиях.

Эти мероприятия преследуют сразу несколько целей.

Первое. Студентам, проживающим в общежитиях без контроля родителей, рассказывают о последствиях употребления любых психоактивных веществ, а также о наказании за участие в сбыте наркотиков.

Второе. В ходе рейдов кинологи со служебными собаками обследуют помещения общежитий на наличие наркотиков. За неделю в разных регионах страны проведено 25 таких рейдов с использованием служебно-розыскных собак в общежитиях колледжей и вузов для выявления употребления или распространения наркотиков и разъяснения ответственности за наркопреступления.

В свою очередь, заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов отмечает, что именно студенты и подростки часто становятся легкой добычей наркодилеров.

"Начиная самостоятельную жизнь, стремясь заработать в свободное время, молодые люди не всегда осознают ответственность, которая наступает за любые противоправные действия. Задача МВД – предупредить каждого школьника и студента о последствиях такого "заработка". Важно, чтобы каждый знал, что с 16 лет он несет полную взрослую ответственность за все действия с наркотиками. Так, закладчики или курьеры могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. За рекламу, пропаганду наркотиков в интернете, положительные отзывы на форумах о тех или иных наркотиках наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет".Бахытжан Амирханов

В октябре 2023 года официальный представитель МВД Шугыла Турлыбек заявил, что несовершеннолетние стали чаще совершать наркопреступления в стране. Кроме того, начальник Департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Хаджи-Гали Имажанов рассказал, что происходит с изъятыми из незаконного оборота наркотиками.

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