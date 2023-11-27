Пробивка улицы Жубанова в Алматы: аким назвал сроки
По его словам, ведутся работы по пробивке ул. Толе би протяженностью 4,5 км, из них 2,2 км – по Ауэзовскому району. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2025 года.
"А в 2024 году планируется начать строительство пробивки ул. Жубанова протяженностью 1,2 км, с завершением работ в 2026 году", – рассказал Абзал Егембердиев.
Наряду с этим, как отметил районный аким, завершается обустройство технических тротуаров общей площадью 18 тыс. кв. м. Они обустраиваются вдоль магистральных улиц, а также на участках, проложенных самими жителями, так называемых "тропинках".
Также Абзал Егембердиев рассказал, что в 2023 году на территории Ауэзовского района отремонтировали 12 улиц и сквозных проездов общей протяженностью 11,4 км. По его словам, в рамках продолжения данной работы акиматом района направлена заявка на 2024 год по среднему ремонту дорог по 32 улицам и сквозным проездам.
"В этом году в рамках проведенной децентрализации нам была передана функция по текущему ремонту дорог. На сегодня данные работы проведены общей площадью более 52 тыс. кв. м, что в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом", – сообщил Абзал Егембердиев.
Он также отметил, что текущим ремонтом было охвачено более 1300 участков, в которые входят 45 магистральных улиц и улиц в частном секторе, также сквозные проезды и внутридворовые дороги в четырех микрорайонах. Это в 2,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Также Абзал Егембердиев рассказал, что в текущем году в Ауэзовском районе завершат замену 200 люков.
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24 августа 2023 года аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района рассказал, когда закончат пробивку пр. Абая, ул. Толе би и ул. Жубанова. Подробности по ссылке.