Пробивка улицы Жубанова в Алматы: аким назвал сроки

В Алматы планируют начать строительство пробивки ул. Жубанова. О сроках рассказал аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев на площадке региональной службы коммуникаций города 27 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ведутся работы по пробивке ул. Толе би протяженностью 4,5 км, из них 2,2 км – по Ауэзовскому району. Планируемый срок завершения работ – декабрь 2025 года.

"А в 2024 году планируется начать строительство пробивки ул. Жубанова протяженностью 1,2 км, с завершением работ в 2026 году", – рассказал Абзал Егембердиев.

Наряду с этим, как отметил районный аким, завершается обустройство технических тротуаров общей площадью 18 тыс. кв. м. Они обустраиваются вдоль магистральных улиц, а также на участках, проложенных самими жителями, так называемых "тропинках".

Также Абзал Егембердиев рассказал, что в 2023 году на территории Ауэзовского района отремонтировали 12 улиц и сквозных проездов общей протяженностью 11,4 км. По его словам, в рамках продолжения данной работы акиматом района направлена заявка на 2024 год по среднему ремонту дорог по 32 улицам и сквозным проездам.

"В этом году в рамках проведенной децентрализации нам была передана функция по текущему ремонту дорог. На сегодня данные работы проведены общей площадью более 52 тыс. кв. м, что в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом", – сообщил Абзал Егембердиев.

Он также отметил, что текущим ремонтом было охвачено более 1300 участков, в которые входят 45 магистральных улиц и улиц в частном секторе, также сквозные проезды и внутридворовые дороги в четырех микрорайонах. Это в 2,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Также Абзал Егембердиев рассказал, что в текущем году в Ауэзовском районе завершат замену 200 люков.

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