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Законодательство РК

Мужчину два года держали в трудовом рабстве в Павлодарской области

трудовое рабство Фото: freepik
Мужчину 1987 года рождения насильно вывезли в охотничий дом, где в течение двух лет угрозами принуждали к трудовому рабству, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, злоумышленники угрожали мужчине расправой, если он попытается сбежать. После освобождения пострадавшему удалось вернуться домой к родственникам.

Полиция расследует это дело по статье о незаконном лишении свободы с целью трудовой эксплуатации. 

"Установлено, что мужчину 1987 года рождения насильно вывезли в охотничий дом, находившийся в 60 км от ближайшего населенного пункта, где в течение двух лет принуждали к труду, используя долговую кабалу", – рассказал начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью Канат Нурмагамбетов на брифинге МВД.

Подобный случай произошел и в области Абай. В полицию обратилась женщина по факту исчезновения брата 1973 года рождения. 

"Во время проверки информации сотрудниками УБОП были установлены и задержаны двое мужчин, которые путем обмана и изъятия средств связи вывезли потерпевшего из Семея в крестьянское хозяйство, находящееся в 200 км от города, в целях трудовой эксплуатации", – добавил Канат Нурмагамбетов.

Мужчину удерживали в трудовом рабстве почти месяц, принуждая к труду в домашнем хозяйстве. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 128 УК РК "Торговля людьми". Потерпевшего вернули родственникам.

В Западно-Казахстанской области задержали 35-летнюю жительницу Уральска, которая в течение трех месяцев путем обмана вовлекала в занятие проституцией и сводила с клиентами на съемных квартирах несовершеннолетнюю девочку 2006 года рождения.

"Подозреваемая размещала ее данные на интернет-ресурсах с объявлениями об оказании интимных услуг. Весь доход присваивала себе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией". Потерпевшая передана родственникам", – заключил он.

Ранее глава Департамента по борьбе с организованной преступностью сообщил, что двух новорожденных пылись продать в Шымкенте и Алматинской области.

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