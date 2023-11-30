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В Жамбылской области продолжаются проверки подземных рудников

проверки рудников Фото: Корпорация Казахмыс
В связи с групповым несчастным случаем, произошедшим на руднике "Жайсан" 27 ноября 2023 года, были приостановлены горно-проходческие и горно-капитальные работы на всех подземных рудниках ТОО "Корпорация Казахмыс", сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в компании, по 26 участкам, 64 проходческим бригадам были приостановлены 145 забоев.


"На 30 ноября 2023 года возобновлены работы на 127 забоях. Работы по устранению несоответствий продолжаются в 18 забоях. Созданные комиссии, под председательством главных инженеров, продолжают работу по обследованию и возобновлению горных работ, проведены работы по обезопашиванию, ремонту и креплению горных выработок и т.д.", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее руководством компании принято решение о начислении заработной платы коллективам остановленных рудников в полном объеме за все время проверки.

Елена Беляева
Жамбылская область
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