В Жамбылской области продолжаются проверки подземных рудников

Фото: Корпорация Казахмыс

В связи с групповым несчастным случаем, произошедшим на руднике "Жайсан" 27 ноября 2023 года, были приостановлены горно-проходческие и горно-капитальные работы на всех подземных рудниках ТОО "Корпорация Казахмыс", сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в компании, по 26 участкам, 64 проходческим бригадам были приостановлены 145 забоев.

"На 30 ноября 2023 года возобновлены работы на 127 забоях. Работы по устранению несоответствий продолжаются в 18 забоях. Созданные комиссии, под председательством главных инженеров, продолжают работу по обследованию и возобновлению горных работ, проведены работы по обезопашиванию, ремонту и креплению горных выработок и т.д.", – говорится в сообщении. Напомним, ранее руководством компании принято решение о начислении заработной платы коллективам остановленных рудников в полном объеме за все время проверки.

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