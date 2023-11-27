На руднике "Казахмыса" погибли два проходчика
Фото: pxhere
В Жамбылской области 27 ноября 2023 года на руднике "Жайсан" произошел несчастный случай. Погибли два человека, сообщает Zakon.kz.
"При производстве горнопроходческих работ, травмы, несовместимые с жизнью, получили проходчики Шахтопроходческого треста им. Г. Омарова 1981 и 2002 годов рождения", – говорится в сообщении.
Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
2 ноября "Казахмыс" сообщил о гибели машинистки на фабрике.
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