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На руднике "Казахмыса" погибли два проходчика

На руднике "Казахмыса" погибли два проходчика Фото: pxhere
В Жамбылской области 27 ноября 2023 года на руднике "Жайсан" произошел несчастный случай. Погибли два человека, сообщает Zakon.kz.
"При производстве горнопроходческих работ, травмы, несовместимые с жизнью, получили проходчики Шахтопроходческого треста им. Г. Омарова 1981 и 2002 годов рождения", – говорится в сообщении. 

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

2 ноября "Казахмыс" сообщил о гибели машинистки на фабрике. 

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