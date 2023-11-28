Концерты в Алматы: полиция сделала заявление

В Алматы полиция призвала граждан приобретать билеты на концерты у официальных источников, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что билеты на концерты необходимо приобретать у официальных источников, чтобы не стать жертвами мошенников.

"В целях профилактики фактов незаконных манипуляций, связанных с продажей билетов на культурно-зрелищные мероприятия, а также профилактики мошенничества, полиция обращается к жителям и гостям мегаполиса и призывает их к усилению мер имущественной безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что всю полицию Казахстана перевели на усиленный режим несения службы.



