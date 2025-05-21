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Общество

Невозвратными сделали билеты на концерт Дженнифер Лопес в Алматы

Дженнифер Лопес в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 01:11 Фото: X/JLo
Билеты на концерт Джей Ло в Алматы 10 августа будут полностью невозвратными, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в Instagram-публикации компании "Астана концерт". Решение о невозврате было принято по требованию менеджеров тура певицы.

"Билеты, приобретенные на концерты Дженнифер Лопес в Астане и Алматы, являются полностью невозвратными. Организация второго концерта в Казахстане стала возможной благодаря этому условию, утвержденному менеджментом международного тура JLo", – говорится в сообщении.

В публикации подтверждается, что второй концерт в Казахстане состоится на Центральном стадионе Алматы 10 августа в 19:00.

Фото: Instagram/astanaconcert.kz

Не в восторге от предстоящего концерта игроки футбольного клуба "Кайрат". Оказалось, что в соответствии с календарем республиканских соревнований официальный матч между ФК "Кайрат" и ФК "Женис" запланирован на 9 или 10 августа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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