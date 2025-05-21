Невозвратными сделали билеты на концерт Дженнифер Лопес в Алматы
Фото: X/JLo
Билеты на концерт Джей Ло в Алматы 10 августа будут полностью невозвратными, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в Instagram-публикации компании "Астана концерт". Решение о невозврате было принято по требованию менеджеров тура певицы.
"Билеты, приобретенные на концерты Дженнифер Лопес в Астане и Алматы, являются полностью невозвратными. Организация второго концерта в Казахстане стала возможной благодаря этому условию, утвержденному менеджментом международного тура JLo", – говорится в сообщении.
В публикации подтверждается, что второй концерт в Казахстане состоится на Центральном стадионе Алматы 10 августа в 19:00.
Фото: Instagram/astanaconcert.kz
Не в восторге от предстоящего концерта игроки футбольного клуба "Кайрат". Оказалось, что в соответствии с календарем республиканских соревнований официальный матч между ФК "Кайрат" и ФК "Женис" запланирован на 9 или 10 августа.
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