Казахстанский комик обратился к коммунальщикам

Казахстанский стендап-комик Александр Меркуль 27 ноября 2023 года опубликовал обращение к коммунальным службам столицы, сообщает Zakon.kz.

Видео он разместил на личной странице в Instagram.

"27 ноября 2023 года. Через 4 дня наступает зима. А это значит, что будет снег. Вы просто каждый год удивляетесь. Я вам сообщаю, что после ноября идет декабрь. Ни разу не пропустил еще. И каждый раз идет снег. Всегда приходит. Поэтому, пожалуйста, отправьте, это видео всем сотрудникам коммунальных служб, чтобы они подготовились. Мы в вас верим! Работайте, братья! Зима близко". Александр Меркуль

Комментаторам понравилось заявление и они решили поддержать артиста:

Им везет. Минимум на 10 дней зима откладывается.

Уже несколько дней курсируют снегоуборочные машины по городу. Ждут снег.

Может этой зимой не будет снега, не каркай.

Зря ты предупредил. Снега не будет теперь. Обычно уже в ноябре лежит.

А так можно было? Мое почтение.

Да ты что?! Пойду зимнюю одежду куплю, – говорится под видео.

Подписчики также вспомнили недавний случай в Астане. Тогда жителей озадачила уборка снега в городе. По их словам, коммунальщики якобы убирали "невидимый" снег.