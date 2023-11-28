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Казахстанский комик обратился к коммунальщикам

Казахстанский комик обратился к коммунальщикам Фото: Zakon.kz
Казахстанский стендап-комик Александр Меркуль 27 ноября 2023 года опубликовал обращение к коммунальным службам столицы, сообщает Zakon.kz.

Видео он разместил на личной странице в Instagram.

"27 ноября 2023 года. Через 4 дня наступает зима. А это значит, что будет снег. Вы просто каждый год удивляетесь. Я вам сообщаю, что после ноября идет декабрь. Ни разу не пропустил еще. И каждый раз идет снег. Всегда приходит. Поэтому, пожалуйста, отправьте, это видео всем сотрудникам коммунальных служб, чтобы они подготовились. Мы в вас верим! Работайте, братья! Зима близко".Александр Меркуль

Комментаторам понравилось заявление и они решили поддержать артиста:

  • Им везет. Минимум на 10 дней зима откладывается.
  • Уже несколько дней курсируют снегоуборочные машины по городу. Ждут снег.
  • Может этой зимой не будет снега, не каркай.
  • Зря ты предупредил. Снега не будет теперь. Обычно уже в ноябре лежит.
  • А так можно было? Мое почтение.
  • Да ты что?! Пойду зимнюю одежду куплю, – говорится под видео.

Подписчики также вспомнили недавний случай в Астане. Тогда жителей озадачила уборка снега в городе. По их словам, коммунальщики якобы убирали "невидимый" снег.

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