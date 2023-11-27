Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Уборка снега в Астане озадачила Казнет

Уборка снега в Астане озадачила Казнет Фото: Telegram/egovpress
Сегодня, 27 ноября 2023 года, пользователей Казнета озадачила уборка снега в Астане. По их словам, коммунальщики якобы убирали "невидимый" снег. Но ситуацию корреспонденту Zakon.kz разъяснили в пресс-службе акимата столичного района "Алматы".

Видео опубликовали в Telegram-канале egovpress.

"Снег убирают активно... Снега намело же", – говорит автор ролика.

В комментариях пользователи Казнета выдвинули свои версии происходящего на видео:

  • "Репетируют".
  • "И смех, и грех".
  • "Невидимый снег".
  • "Тренировка, тестирование техники... Еще варианты?"
  • "Возможно, я так понимаю, это "тренировка" новичков".
  • "Это они грязный воздух убирают, ничего вы не понимаете".

Корреспонденту Zakon.kz в акимате столичного района "Алматы" уточнили, что в связи с выпавшим снегом ТОО "Астана Тазалық" были проведены работы по уборке снега с прибордюрной части дорог.

"В целях оперативной уборки работы проведены лаповыми погрузчиками с последующим вывозом снега на снежный полигон", – добавили в пресс-службе районного акимата, предоставив в доказательство фотографию.
Уборка снега в Астане озадачила Казнет

Фото: пресс-служба акимата района "Алматы" Астаны

О том, какой была погода в Астане с 26 по 28 ноября 2023 года, можете узнать здесь.

Читайте также

Дождь и снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Дождь, снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Пробивка улицы Жубанова в Алматы: аким назвал сроки
Пробивка улицы Жубанова в Алматы: аким назвал сроки
Динара Халдарова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
строительство ж/д путей
Между Казахстаном и Узбекистаном начали строить железную дорогу
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 26 ноября
13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге
13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления