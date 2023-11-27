Уборка снега в Астане озадачила Казнет

Сегодня, 27 ноября 2023 года, пользователей Казнета озадачила уборка снега в Астане. По их словам, коммунальщики якобы убирали "невидимый" снег. Но ситуацию корреспонденту Zakon.kz разъяснили в пресс-службе акимата столичного района "Алматы".

Видео опубликовали в Telegram-канале egovpress.

"Снег убирают активно... Снега намело же", – говорит автор ролика.

В комментариях пользователи Казнета выдвинули свои версии происходящего на видео:

"Репетируют".

"И смех, и грех".

"Невидимый снег".

"Тренировка, тестирование техники... Еще варианты?"

"Возможно, я так понимаю, это "тренировка" новичков".

"Это они грязный воздух убирают, ничего вы не понимаете".

Корреспонденту Zakon.kz в акимате столичного района "Алматы" уточнили, что в связи с выпавшим снегом ТОО "Астана Тазалық" были проведены работы по уборке снега с прибордюрной части дорог.

"В целях оперативной уборки работы проведены лаповыми погрузчиками с последующим вывозом снега на снежный полигон", – добавили в пресс-службе районного акимата, предоставив в доказательство фотографию.

Фото: пресс-служба акимата района "Алматы" Астаны

О том, какой была погода в Астане с 26 по 28 ноября 2023 года, можете узнать здесь.