Платных дорог станет больше в Казахстане

Министр транспорта РК Марат Карабаев на заседании правительства 28 ноября 2023 года указал на планы по расширению сети платных дорог в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минтранспорта, ежегодно на содержание дорог страны требуется финансирование в объеме 60 млрд тенге.

"Для снижения нагрузки на бюджет внедряются платные участки поэтапно. На сегодняшний день платная система введена на 3 тыс. 200 км дорог. За 11 месяцев сборы составили более 26 млрд тенге. В следующем году планируем внедрить платность дополнительно еще на 1 тыс. 200 км. В целом, к 2029 году платная система поэтапно будет введена на 11 тыс. км по мере завершения работ по реконструкции", – сказал Марат Карабаев.

При этом министр отметил, что тарифы за проезд по платным участкам автомобильных дорог в Казахстане по сравнению со странами ближнего и дальнего зарубежья являются самыми низкими.

"В связи с ростом транзитного потока, в целях обеспечения сохранности отремонтированных участков дорог ведется планомерная работа по повышению ставок платы за проезд. Платность в первую очередь направлена для сбора средств с транзитных транспортных средств, при этом для отечественных перевозчиков предусмотрена абонентская плата с возможностью приобретения на месячной и годовой основе", – резюмировал Марат Карабаев.

28 сентября 2023 года министр транспорта РК Марат Карабаев рассказал о планах повысить тарифы на платные дороги на 20%.