Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Платных дорог станет больше в Казахстане

Платных дорог станет больше в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр транспорта РК Марат Карабаев на заседании правительства 28 ноября 2023 года указал на планы по расширению сети платных дорог в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минтранспорта, ежегодно на содержание дорог страны требуется финансирование в объеме 60 млрд тенге.

"Для снижения нагрузки на бюджет внедряются платные участки поэтапно. На сегодняшний день платная система введена на 3 тыс. 200 км дорог. За 11 месяцев сборы составили более 26 млрд тенге. В следующем году планируем внедрить платность дополнительно еще на 1 тыс. 200 км. В целом, к 2029 году платная система поэтапно будет введена на 11 тыс. км по мере завершения работ по реконструкции", – сказал Марат Карабаев.

При этом министр отметил, что тарифы за проезд по платным участкам автомобильных дорог в Казахстане по сравнению со странами ближнего и дальнего зарубежья являются самыми низкими.

"В связи с ростом транзитного потока, в целях обеспечения сохранности отремонтированных участков дорог ведется планомерная работа по повышению ставок платы за проезд. Платность в первую очередь направлена для сбора средств с транзитных транспортных средств, при этом для отечественных перевозчиков предусмотрена абонентская плата с возможностью приобретения на месячной и годовой основе", – резюмировал Марат Карабаев.

28 сентября 2023 года министр транспорта РК Марат Карабаев рассказал о планах повысить тарифы на платные дороги на 20%.

Читайте также

ПРАВМЕДИА: как автоматизировать кадровое делопроизводство
ПРАВМЕДИА: как автоматизировать кадровое делопроизводство
премьер-министр Казахстана
Смаилов раскритиковал качество ремонта автодорог в Казахстане
Мадина Мамырханова
Марат Карабаев Министерство транспорта РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Звезда OnlyFans
Девушка с доходом 90 млн тенге в месяц была в шоке от требования мужчины оплатить ужин
строительство ж/д путей
Между Казахстаном и Узбекистаном начали строить железную дорогу
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Дождь и снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Дождь, снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления