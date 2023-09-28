В Казахстане еще одна дорога станет платной

Министр транспорта подписал приказ от 21 сентября 2023 года "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Павлодар – Калбатау на платной основе", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что участок Павлодар – Семей – Калбатау километр 427+000 - 903+700 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения граница Российской Федерации (на Омск) – Майкапшагай (на Китай) используется на платной основе.

При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога республиканского значения "Мостовой переход через реку Иртыш", автомобильная дорога республиканского значения "Ленинский - Аксу - Коктобе - Болшой Акжар - Курчатов", автомобильная дорога областного значения "Семей - Курчатов", автомобильная дорога республиканского значения "Усть-Каменогорск - Таврическое - Семей", участок "Усть-Каменогорск - Калбатау" автомобильной дороги республиканского значения "Алматы - Усть-Каменогорск".

Протяженность платной дороги – 453 километра. Срок использования дороги на платной основе – 20 лет.

Стоимость проезда по всему маршруту в одном направлении составит:

для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 тонн до 15 тонн – 2626 тенге;

для грузовиков свыше 15 тонн – 3283 тенге;

для автобусов до 16 мест и грузовых авто грузоподъемностью до 2,5 тонны – 656 тенге;

для автобусов до 32 мест и грузовых авто грузоподъемностью до 5,5 тонны – 1313 тенге;

для автобусов свыше 32 мест и грузовых авто грузоподъемностью автопоезда до 10 тонн – 1969 тенге.

Также установлены тарифы по проезду по участкам дороги.

При этом устанавливается абонентская плата за проезд по платным участкам на определенный период времени для местных автотранспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку при перемещении за пределами одного района в виде абонемента сроком на месяц или на год.

Так, месячный абонемент будет стоить от 1 до 5 МРП (от 3450 до 17 250 тенге в 2023 году), в зависимости от грузоподъемности автотранспорта, годовой – от 12 до 60 МРП (от 41 400 до 207 000 тенге).

Приказ вводится в действие с 8 октября 2023 года.

Материал по теме В Казахстане изменятся правила проезда по платным дорогам

Ранее сообщалось, что в Казахстане увеличат число платных дорог. Протяженность платных дорог составляет 2,2 тыс. км. Общие сборы с начала текущего года составили 4 млрд тенге.



