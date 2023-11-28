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Общественник предлагает ввести уголовную ответственность для антиваксеров

Общественник предлагает ввести уголовную ответственность для антиваксеров Фото: Zakon.kz
Казахстанский общественник и политолог Уразгали Сельтеев высказался об антиваксерах, сообщает Zakon.kz.

Он предлагает ввести уголовную ответственность для антиваксеров.

"За антиваксерство в отношении родителей надо вводить административную и, возможно, даже уголовную ответственность, в зависимости от тяжести последствий. Законодательные поправки важно закрепить оперативно и не колеблясь", – написал Уразгали Сельтеев в Telegram.

По его мнению, "другого пути нет в борьбе с радикальным невежеством и "темнотой" определенной части казахстанского общества".

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Редакция Zakon.kz
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