Общественник предлагает ввести уголовную ответственность для антиваксеров

Казахстанский общественник и политолог Уразгали Сельтеев высказался об антиваксерах, сообщает Zakon.kz.

Он предлагает ввести уголовную ответственность для антиваксеров.

"За антиваксерство в отношении родителей надо вводить административную и, возможно, даже уголовную ответственность, в зависимости от тяжести последствий. Законодательные поправки важно закрепить оперативно и не колеблясь", – написал Уразгали Сельтеев в Telegram.

По его мнению, "другого пути нет в борьбе с радикальным невежеством и "темнотой" определенной части казахстанского общества".