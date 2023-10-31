Политолог оценил интересы Франции в Казахстане

Казахстанский политолог Уразгали Сельтеев заявил о том, что в ближайшие три дня Астана вновь выйдет на первые полосы международной повестки, сообщает Zakon.kz.

"В ближайшие три дня Астана вновь выйдет на первые полосы международной повестки. Зарубежные СМИ точно не проигнорируют предстоящие события. Завтра ожидается официальный визит президента Франции, но это не ситуативная встреча. Год назад в Париже Касым-Жомарт Токаев обозначил старт на новое продуктивное сближение со второй экономикой Европы и седьмой в мире. В продолжение в апреле этого года в Астану приезжали главы крупных французских корпораций для проработки конкретных проектов с профильными министерствами и национальными компаниями. Теперь с ответным визитом едет Эммануэль Макрон. То есть системно реализуется пошаговый план развития широкоформатных двусторонних отношений". Уразгали Сельтеев

Он отметил, что Франции нужен не только казахстанский уран, но и редкоземельные металлы.

"Очевиден также большой интерес к сферам транспорта, логистики, водных ресурсов, агропромышленного сектора, альтернативной энергетики. Уже ведутся переговоры по строительству ветряной электростанции в Казахстане. Стоит обратить внимание и на недавний текст поздравления Макрона с Днем Республики, где он подчеркнул важность развития сотрудничества по вопросам здравоохранения и медицины". Уразгали Сельтеев

Политолог считает, что Казахстану нужны серьезные европейские инвестиции, но вместе с высокими технологиями.

"Проще говоря, ресурсы в обмен на технологии – это приоритетный и равноценный обмен. Несмотря на то, что за последние 18 лет Франция вложила в Казахстан 18 миллиардов долларов и учитывая, что страны Западной Европы всегда с опасением относились ко всему евразийскому региону, уплотнение двусторонних отношений между Астаной и Парижем в острый период геополитической нестабильности можно считать значительным прогрессом". Уразгали Сельтеев

Также эксперт уточнил, что 2 ноября Астану посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Кстати, он стал первым европейским лидером, которого Токаев принял в статусе президента в апреле 2019 года. Сейчас у Орбана сдвоенная цель пребывания – обсуждение перспектив казахско-венгерского партнерства и участие в юбилейном X саммите Организации тюркских государств. На этот же саммит 3 ноября приезжают Эрдоган, Алиев и руководители стран Центральной Азии, регулярность встреч с которыми тоже сильно возросла. В ОТГ к нам перейдет председательство". Уразгали Сельтеев

Кроме того, специалист отметил, что сверхактивность и концентрация Касым-Жомарта Токаева на внешнеполитическом направлении оправдана и обусловлена двумя определяющими факторами.

"Во-первых, казахстанская экономика остро нуждается в зарубежных инвестициях. Сейчас без них невозможно обеспечить запуск новых крупных производств, новую эффективную геологоразведку, и самое главное – приток новых технологий. Во-вторых, нам крайне важно соблюдать геополитический баланс, чтобы как можно больше разных игроков системы мировой экономики и международных отношений имели свои интересы на территории Казахстана. В таких условиях всем нужен стабильный и нейтральный Казахстан", – резюмировал Сельтеев.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования казахскому народу в связи с трагедией на шахте в Карагандинской области. А также отметил, что планирует скорый визит в Казахстан.

